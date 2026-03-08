Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

美国75岁翁从未杀人面临氮气处决 受害人女儿与陪审员帮求情

更新时间：19:30 2026-03-08 HKT
发布时间：19:30 2026-03-08 HKT

美国75岁老翁伯顿（Charles “Sonny” Burton）从未杀过人，但阿拉巴马州（Alabama）即将对他执行死刑。伯顿在死囚牢房度过30多年后，于霍尔曼惩教设施（William C. Holman Correctional Facility）透过电话表示：「我不该为我没做的事而死。」

随着行刑日期逼近，伯顿竟获得了意想不到的支持。除了受害者女儿，当年有份投票判处伯顿死刑的12名陪审员中，竟有6人表示后悔当年的决定，请求州长展现仁慈。

案情指，1991年，伯顿与另外5人抢劫塔拉迪加（Talladega）一间AutoZone商店。伯顿承认自己携枪进入商店，从后室保险箱偷走现金后，逃到外面接应车旁等待。然而，他的同伙德布鲁斯（Derrick DeBruce）在店内从背后枪杀了34岁顾客巴特尔（Doug Battle）。

法庭文件明显列出：「枪击发生时，伯顿已经离开了商店。」但由于一项名为「重罪谋杀」的法律原则，伯顿作为抢劫案的「主谋」，须与实际开枪的同伙承担同等罪责。结果他确定没有杀人却被判死刑。

讽刺的是，真凶后来因为其律师代表无效，获刑减为终身监禁。伯顿和德布鲁斯曾在死囚牢房共处多年，伯顿坦言：「他因为他自己做的蠢事而让我赔上了我的生命。但我已经原谅了他。」德布鲁斯2020年已在狱中去世，伯顿的死刑判决却维持不变。

案发时年仅9岁的受害者的女儿托莉（Tori Battle），近日公开撰文，敦促州长艾维（Kay Ivey）饶恕伯顿的性命。她写道：「当一个人的生命取决于技术障碍而非真相时，那不是公正，而是系统的失败，这无助于纪念我的父亲。」

而当年投票判处伯顿死刑的12名陪审员中，竟有6人签署宣誓书，表示后悔当年的决定。陪审员汤森（Priscilla Townsend）直言：「对于没有扣动扳机的人来说，死刑判决太过严厉。我不觉得他应该因为一个糟糕的选择而被判处死刑。

除非州长艾维给予极为罕见的宽恕，或最高法院介入，伯顿将面临氮气处决。他表示：「即使当我坐在椅子上，头部被绑上防毒面具时，我也永远不会失去希望。我希望听我说话的人知道，我没有杀任何人。这些是我的遗言。」

伯顿案凸显了「重罪谋杀」规则的巨大争议。此类案件在美国屡见不鲜。据统计，全美已有超过10,000宗重罪谋杀案，48个州及华盛顿特区（Washington, D.C.）都有相关法律。2004年，佛州（Florida）的霍勒（Ryan Holle）仅因将车钥匙借给朋友，后者在入室盗窃中杀人，霍勒本人在家睡觉却被判处终身监禁。经过多年努力，他才获得减刑，并于2024年获释。

