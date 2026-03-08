Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

芬兰18岁女孩当「一日总理」 倡杀害女性罪列入刑法

即时国际
更新时间：18:45 2026-03-08 HKT
发布时间：18:45 2026-03-08 HKT

芬兰18岁女孩米科宁（Annika Mikkonen）透过儿童人权组织国际培幼会 （Plan International）的活动出任「一日总理」，虽然任期只有1天，但她在国会永续发展委员会上的发言掷地有声，她指出「女性遭杀害的悲剧年年上演」，疾呼政府应将「杀害女性」（femicide）罪列入刑法。

这项活动称为「女孩接管」（Girls Takeover），旨在让年轻女性踏足平日较少接触的工作领域。万塔市（Vantaa）高中应届毕业生米科宁借此出任一日总理。

芬兰「一日总理」米科宁在国务院全体会议及可持续发展委员会会议讨论针对女性的暴力问题。 @terhikoulumies
据芬兰国家广播公司（Yle）报道，米科宁在委员会致词时谈到自身经历，小学时一加入Instagram和Snapchat，随即收到性骚扰图片与性暴力威胁，「从那之后就数不清了」。她说，把钥匙夹在指节之间出门是从小养成的习惯，「我还是个孩子，没有人教我这样做，这是自然而然的事」。

她也提到今年情人节前，芬兰已有5名女性死于暴力，敌意行为不是个案，而是普遍的社会问题。她主张针对网络暴力单独立法，直言让女性为了安全自我设限，例如入夜后不外出的做法、根本没有用。

芬兰「一日总理」米科宁在可持续发展委员会会议，讨论针对女性的暴力问题。 X@TapaniVeistola
当米科宁被问到人生才正要开始，是否自信有扭转世界的能力？她直言：「我绝对相信自己做得到。我真的相信世界会不一样，每一场关于平等的演讲和对话，都让我们离更平等的社会更近一步。」她说，为女性与女童的权利奋斗是她的热情所在，「我会持续做下去，改变这个世界。」

目前欧盟仅塞浦路斯、马尔他、克罗地亚、意大利将仇女杀人罪单独入刑。

在「国际消除对女性暴力日」前夕，土耳其伊斯坦布尔街头聚集大批示威者，高举标语并呼喊口号，抗议针对女性的暴力行为。法新社
芬兰总理欧尔波（Petteri Orpo）坦承政府「需要做更多」，并承诺将逐一检视米科宁提出的议题。目前，庇护所已扩编、家暴案件不再仅以调解了事、多项修法也已推动；下一步是研究电子脚环管制，让处境危险的女性得到更实质的保护。他直言：「我很清楚，网络对女孩而言是危险的地方，我对这块了解还不够，必须深入研究。」

