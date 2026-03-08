伊朗局势｜「受困亚洲」旅游网红被揭有机位可订　网友：宁住豪华酒店不坐经济舱？

美伊冲突导致全球航空大乱，一名旅游网红高兹（Daniel Goz）拍片宣称自己「受困亚洲」，却被发现根本还有经济舱位可供订票。网友纷纷炮轰他没有同理心，没顾虑到真正有需要却飞不到的人。他挨轰后删减影片，将标题改成「数百万名旅客或受影响」。

高兹卖惨不成改称「数百万名旅客或受影响」。 Nonstop Dan

瑞典裔美国籍的高兹在YouTube经营频道「Nonstop Dan」，拥有超过105万粉丝，平持主打高端航班和奢华旅行介绍。他上周发布「没机可搭」的影片宣称自己受困。

根据影片内容，美以对伊朗2月28日冲突爆发第一天，高兹原本计划从印尼峇厘岛飞往杜拜，途经新加坡。他声称在预订航班时遇上困难要「受困亚洲」，但他在画面上展示即将起飞的航班表，却显示情况并非如此。他只好尴尬坦承：「呃，某些天的经济舱确实还有几个空位。」

网红高兹（Daniel Goz）主要介绍奢华旅行体验。，有逾100万粉丝。 Nonstop Dan

影片发布后网友纷纷批评：「为什么不搭经济舱呢？」、「搞清楚状况好吗？」、「宁可在新加坡待上2周，见不到家人，也不愿面对搭乘经济舱的恐怖体验」、「副标题：我宁可住豪华饭店，不要坐经济舱」。

也有人指出，高兹距离冲突中心很远，而且只要稍微调整飞行路线即可，「你才没有被困住，你是在新加坡，是在东南亚，不是中东。往另一个方向飞，在美国或加拿大转机，明天就能到家了。」

面对排山倒海的批评声浪，高兹将影片删减超过1分钟，并将标题改为「数百万旅客即将受困」。他留言「澄清」之所以提到高级舱位，因为这是频道通常介绍的客机座位。虽然影片中的票价范例是经济舱没错，但未来2周几乎没有空位，仅存座位单程要价超过1500美元（约1.17万港元）。

高兹还强调，影片的重点在于「全球航空运能遭受重大冲击，数百万名旅客、家庭、学生和出差人士都会感受到连锁效应」。