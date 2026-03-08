Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

伊朗局势｜「受困亚洲」旅游网红被揭有机位可订　网友：宁住豪华酒店不坐经济舱？

即时国际
更新时间：16:55 2026-03-08 HKT
发布时间：16:55 2026-03-08 HKT

美伊冲突导致全球航空大乱，一名旅游网红高兹（Daniel Goz）拍片宣称自己「受困亚洲」，却被发现根本还有经济舱位可供订票。网友纷纷炮轰他没有同理心，没顾虑到真正有需要却飞不到的人。他挨轰后删减影片，将标题改成「数百万名旅客或受影响」。

高兹卖惨不成改称「数百万名旅客或受影响」。 Nonstop Dan
高兹卖惨不成改称「数百万名旅客或受影响」。 Nonstop Dan

瑞典裔美国籍的高兹在YouTube经营频道「Nonstop Dan」，拥有超过105万粉丝，平持主打高端航班和奢华旅行介绍。他上周发布「没机可搭」的影片宣称自己受困。

根据影片内容，美以对伊朗2月28日冲突爆发第一天，高兹原本计划从印尼峇厘岛飞往杜拜，途经新加坡。他声称在预订航班时遇上困难要「受困亚洲」，但他在画面上展示即将起飞的航班表，却显示情况并非如此。他只好尴尬坦承：「呃，某些天的经济舱确实还有几个空位。」

网红高兹（Daniel Goz）主要介绍奢华旅行体验。，有逾100万粉丝。 Nonstop Dan
网红高兹（Daniel Goz）主要介绍奢华旅行体验。，有逾100万粉丝。 Nonstop Dan

影片发布后网友纷纷批评：「为什么不搭经济舱呢？」、「搞清楚状况好吗？」、「宁可在新加坡待上2周，见不到家人，也不愿面对搭乘经济舱的恐怖体验」、「副标题：我宁可住豪华饭店，不要坐经济舱」。

也有人指出，高兹距离冲突中心很远，而且只要稍微调整飞行路线即可，「你才没有被困住，你是在新加坡，是在东南亚，不是中东。往另一个方向飞，在美国或加拿大转机，明天就能到家了。」

网红高兹（Daniel Goz）主要介绍奢华旅行体验。，有逾100万粉丝。 Nonstop Dan
网红高兹（Daniel Goz）主要介绍奢华旅行体验。，有逾100万粉丝。 Nonstop Dan
网红高兹（Daniel Goz）主要介绍奢华旅行体验。，有逾100万粉丝。 Nonstop Dan
网红高兹（Daniel Goz）主要介绍奢华旅行体验。，有逾100万粉丝。 Nonstop Dan

面对排山倒海的批评声浪，高兹将影片删减超过1分钟，并将标题改为「数百万旅客即将受困」。他留言「澄清」之所以提到高级舱位，因为这是频道通常介绍的客机座位。虽然影片中的票价范例是经济舱没错，但未来2周几乎没有空位，仅存座位单程要价超过1500美元（约1.17万港元）。

高兹还强调，影片的重点在于「全球航空运能遭受重大冲击，数百万名旅客、家庭、学生和出差人士都会感受到连锁效应」。

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

最Hit
佐敦街头婆婆求助揿密码 港女机警识破街头骗局 网民惊呼：差啲中招｜Juicy叮
佐敦街头婆婆求助揿密码 港女机警识破街头骗局 网民惊呼：差啲中招｜Juicy叮
时事热话
5小时前
豪掷2000元买「实发」张六合彩电脑飞 结果中双位数字彩金 网民看透世事动情苦劝｜Juicy叮
豪掷2000元买「实发」张六合彩电脑飞 结果中双位数字彩金 网民看透世事动情苦劝｜Juicy叮
时事热话
7小时前
前TVB男星叹香港月入5万难养家 娶嫩妻北上定居呻港人身份麻烦 安排妻儿拎香港ID言行矛盾
前TVB男星叹香港月入5万难养家 娶嫩妻北上定居呻港人身份麻烦 安排妻儿拎香港ID言行矛盾
影视圈
9小时前
扣税尾班车！ 打工仔3月底前做一步 即悭最多1万蚊税 积金易申请要预早
扣税尾班车！ 打工仔3月底前做一步 即悭最多1万蚊税 积金易申请要预早
投资理财
12小时前
TVB男星徐荣肝脏出事属「严重」程度 老婆曾提点面色差：我又唔肥又有运动都中？
00:53
TVB男星徐荣肝脏出事属「严重」程度 老婆曾提点面色差：我又唔肥又有运动都中？
影视圈
2026-03-07 17:00 HKT
前TVB咪神陈婉衡五星级酒店延开14席办婚宴 金器挂满身结婚 神秘老公罕现正面样
01:06
前TVB咪神陈婉衡五星级酒店延开14席办婚宴 金器挂满身结婚 神秘老公罕现正面样
影视圈
6小时前
奇案解密︱伦敦中国女硕士生疑遭传染性病 「姊弟恋」美男友杀人反称对方洁癖
奇案解密︱伦敦中国女硕士生疑遭传染性病 「姊弟恋」美男友杀人反称对方洁癖
奇闻趣事
10小时前
启思幼稚园幼儿园创办人 陆赵钧鸿逝世 享年98岁 (资料图片)
陆赵钧鸿逝世 香港幼教先驱 创办启思幼稚园
教育新闻
4小时前
男子被揭发携带超额现金离境。海关发布
深圳湾口岸︱背囊汉过关被截 超额带10万人民币和2.5万美元离境
即时中国
4小时前
定存攻略｜汇丰3月带头下调定存息 另有银行推20厘优惠 一间标榜「自制长粮」
定存攻略｜汇丰3月带头下调定存息 另有银行推20厘优惠 一间标榜「自制长粮」
投资理财
5小时前