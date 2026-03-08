Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

家居惨剧｜屋内异常安静 哥国母惊见4岁儿洗衣机溺毙

即时国际
更新时间：16:30 2026-03-08 HKT
发布时间：16:30 2026-03-08 HKT

哥伦比亚发生一宗涉及幼童的家居意外惨剧。一名四岁男童周三（5日）被发现在家中一个已注水的洗衣机内遇溺，其母察觉屋内异常安静后始揭发事件，男童送院抢救后证实不治。警方初步相信事件无可疑，正循意外方向调查。

综合外媒报道，事发于安蒂奥基亚省贝洛镇，周三上午约10时半，该名4岁男童的母亲在家中陪伴儿子用过早餐后，便到家中的缝纫工作室工作，当时尚有另外两名亲友在场，均未察觉有任何异样。

相关新闻：河南2岁童吞清洁粉灌水抢救 舌头惨烧短食道最窄剩1mm

一段时间后，母亲发现屋内突然变得异常安静，完全听不到儿子的声音，顿感不妥，随即在屋内四处寻找。最终，她在洗衣机内赫然发现儿子已全身湿透，没有反应。

男童母亲大惊失色，立即将儿子抱起并急送往附近医院抢救，惟男童最终仍返魂乏术。当地警方初步调查后，判断男童是意外跌入洗衣机内溺水身亡，其遗体已送交法医研究所进行剖验，以确定确实死因。

相关新闻：有片｜印度住宅电梯险变烤箱 送货氢气球突爆炸烧伤女学生

报道特别提醒，家中有幼童的家庭，必须注意洗衣机的使用安全。不论是直立式抑或滚筒式洗衣机，均建议配备儿童安全锁，以防儿童自行开启。同时，洗衣液等清洁用品亦应妥善存放于儿童无法触及之处，避免发生误食等意外。

