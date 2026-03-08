伊朗局势｜以色列首轰油库 德黑兰火光冲天 战局进入新阶段

美国及以色列对伊朗的战争进入第9天，以色列国防军（IDF）当地时间7日晚间证实打击伊朗多处燃料库，是开战以来首度以伊朗油库为攻击目标。以军发言人德弗林（Effie Defrin）表示，军方近期「已推展到下一阶段行动」，扩大打击伊朗政权的主要生产设施。



综合外媒报道，以军指控伊朗军方频繁利用这些燃料库设施支援其军事运作。这一波「重大空袭」即进一步削弱伊朗的军事能力。

伊朗法斯通讯社（Fars）引述军方消息人士指出，德黑兰西部3座油库遭以军战机袭击，分别位于德黑兰的库哈克（Kuhak）、沙赫兰（Shahran）地区，以及德黑兰以西的卡拉吉市（Karaj）。伊朗石油部也发布声明证实，德黑兰省、艾布士省（Alborz）多处油库遭锁定。

网传画面显示，德黑兰西北方的沙赫兰油库燃起熊熊大火，橘红色烈焰点亮夜空，浓烟笼罩天际，画面相当骇人。沙赫兰油库去年（2025）6月也遭以军打击。

伊朗当局强调不会燃料短缺

伊朗石油部表示，消防人员正努力扑灭火势，强调政府已采取预防措施，因此不会出现燃料短缺问题。

以军这波空袭，是2月28日美、以对伊朗开战以来，以军首次打击伊朗能源设施，在此之前，美、以的空袭行动主要聚焦破坏伊朗领导层及安全部门，同时试图削弱伊朗生产及发射导弹的能力，以及阻挡德黑兰制造核武。

以军发言人德弗林（Effie Defrin）7日晚间在声明中表示，军方近期「已推展到下一阶段行动」，扩大打击伊朗政权的主要生产设施，包括3日打击德黑兰南部的巴钦（Parchin）军事设施，目标锁定生产弹道导弹弹头的炸药工厂、生产导弹发动机原料的工厂等。

以方消息人士也向CNN透露，以军打击伊朗油库，是战争下一阶段的一部分。