伊朗局势｜伊朗官员称正寻找新的美国目标　外长指若美升级冲突将回应

美国CNN 引述一名伊朗高级官员表示，伊朗正寻找新的美国资产作为打击目标，以回应美国总统特朗普早前警告称，伊朗将在周六遭到非常猛烈的打击。

该名不愿透露姓名的官员指出，在特朗普表示美国正考虑把伊朗境内更多目标列为可能面临「彻底摧毁和确定死亡」的打击对象后，美方此举显然「威胁要把战争扩大到伊朗人民身上，并直接杀害他们」。

官员表示，伊朗将严肃审视那些尚未被纳入伊朗武装部队目标库的与美国有关的地区、部队及附属机构；若美方采取「不明智的行动」，伊朗将对其采取相应措施。不过，该名官员未有透露更多细节，也未说明针对新增目标的行动何时可能展开。

伊朗外交部长阿拉格奇警告，若美国进一步将冲突升级，伊朗已准备好作出回应。路透社

另一方面，伊朗外交部长阿拉格奇周六警告，若美国进一步将冲突升级，伊朗已准备好作出回应。阿拉格奇在社交平台 X 发表声明表示：「如果特朗普总统寻求升级冲突，那正是我们强大的武装部队早已准备好的局面，也是他将得到的结果。」他又强调，任何导致伊朗自卫行动升级的责任，将完全由美国政府承担。

阿拉格奇早前接受 NBC News 访问时亦表示，伊朗军队正「等待」美国对伊朗发动地面入侵，并称伊朗有信心能够应对，「这对他们而言将是一场巨大的灾难」。