Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

伊朗局势｜伊朗官员称正寻找新的美国目标　外长指若美升级冲突将回应

即时国际
更新时间：05:15 2026-03-08 HKT
发布时间：05:15 2026-03-08 HKT

美国CNN 引述一名伊朗高级官员表示，伊朗正寻找新的美国资产作为打击目标，以回应美国总统特朗普早前警告称，伊朗将在周六遭到非常猛烈的打击。

该名不愿透露姓名的官员指出，在特朗普表示美国正考虑把伊朗境内更多目标列为可能面临「彻底摧毁和确定死亡」的打击对象后，美方此举显然「威胁要把战争扩大到伊朗人民身上，并直接杀害他们」。

官员表示，伊朗将严肃审视那些尚未被纳入伊朗武装部队目标库的与美国有关的地区、部队及附属机构；若美方采取「不明智的行动」，伊朗将对其采取相应措施。不过，该名官员未有透露更多细节，也未说明针对新增目标的行动何时可能展开。

伊朗外交部长阿拉格奇警告，若美国进一步将冲突升级，伊朗已准备好作出回应。路透社
伊朗外交部长阿拉格奇警告，若美国进一步将冲突升级，伊朗已准备好作出回应。路透社

另一方面，伊朗外交部长阿拉格奇周六警告，若美国进一步将冲突升级，伊朗已准备好作出回应。阿拉格奇在社交平台 X 发表声明表示：「如果特朗普总统寻求升级冲突，那正是我们强大的武装部队早已准备好的局面，也是他将得到的结果。」他又强调，任何导致伊朗自卫行动升级的责任，将完全由美国政府承担。

阿拉格奇早前接受 NBC News 访问时亦表示，伊朗军队正「等待」美国对伊朗发动地面入侵，并称伊朗有信心能够应对，「这对他们而言将是一场巨大的灾难」。

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

最Hit
元朗斩妻堕楼│男事主为餐厅东主 疑工作压力突失常挥刀伤妻
01:29
元朗斩妻堕楼│男事主为餐厅东主 疑工作压力突失常挥刀伤妻
突发
14小时前
特朗普：除非伊朗无条件投降，否则不会达成任何协议。
01:55
伊朗局势｜伊朗拒绝无条件投降 特朗普：伊朗今将遭猛烈重击｜持续更新
即时国际
10小时前
TVB男星徐荣肝脏出事属「严重」程度 老婆曾提点面色差：我又唔肥又有运动都中？
TVB男星徐荣肝脏出事属「严重」程度 老婆曾提点面色差：我又唔肥又有运动都中？
影视圈
14小时前
TVB笋盘小生认爱！高调公开女友靓相获圈中好友祝福 近年屡演大热剧受力捧
TVB笋盘小生认爱！高调公开女友靓相获圈中好友祝福 近年屡演大热剧受力捧
影视圈
18小时前
点心放题2026｜23大连锁酒楼/酒店/中菜厅优惠！$88起任点任食虾饺/烧卖/片皮鸭 入座送鲍鱼/乳鸽
点心放题2026｜23大连锁酒楼/酒店/中菜厅优惠！$88起任点任食虾饺/烧卖/片皮鸭 入座送鲍鱼/乳鸽
饮食
18小时前
何超云晒「男友视角」惹火靓相 性感比坚尼展示澎湃身材 放狗曝光新欢真身
何超云晒「男友视角」惹火靓相 性感比坚尼展示澎湃身材 放狗曝光新欢真身
影视圈
12小时前
六合彩｜连续四期无人中 头奖一注独中有机会赢3600万
$3600万六合彩｜头奖1.5注中 即刻入嚟对冧巴！
社会
9小时前
前TVB老戏骨北上开工遇临记待遇 坐路边挨饭盒连枱都冇：有工作，心里就踏实很多了
前TVB老戏骨北上开工遇临记待遇 坐路边挨饭盒连枱都冇：有工作，心里就踏实很多了
影视圈
10小时前
本地时装店HISSO突然宣布全线结业！开业15年 清货减价1折起 网民不舍︰好钟意你哋啲衫
本地时装店HISSO突然宣布全线结业！开业15年 清货减价1折起 网民不舍︰好钟意你哋啲衫
时尚购物
13小时前
01:01
包致金姪女Amina倒毙半山家中 曾醉驾掌掴警员轰动全城
突发
13小时前