忧桑拿高温影响精子健康 日本推「护蛋守」隔热罩引热议

更新时间：19:05 2026-03-07 HKT
发布时间：19:05 2026-03-07 HKT

众所周知，高温环境不利于男性精子的生长，令不少热爱桑拿（三温暖）但又有生育计划的男士陷入两难。为此，日本有厂商发挥创意，研发出一款专为男士而设的矽胶隔热产品「护蛋守」（たまも〜る），让他们在享受桑拿的同时，亦能保护其重要部位免受高温影响。此产品一经推出，随即在日本亚马逊（Amazon）网站登上桑拿用品销量榜首，惟其独特设计，尤其是备受瞩目的夜光版本，在网上引发热烈讨论。

用家一致好评

根据官方网站介绍，「护蛋守」是在医生与专家的共同监修下研发而成。其开发者本身亦是一位桑拿爱好者，因不愿放弃心头好，同时又正视高温对精子健康的潜在影响，故投入研究此产品。其外观似足一个被切半的空心鸡蛋，由隔热矽胶物料制成。

产品推出后，在使用者之间获得了极高评价。有每周光顾桑拿四次的男士表示，使用后「感觉热气不再那么直接」，可以更安心地享受；亦有资深用家称，在得知高温可能影响男性功能后，一直寻找解决方案，「护蛋守」如今已成为他享受桑拿时的必需品。

日本推「护蛋守」隔热罩，在日本亚马逊（Amazon）网站登上桑拿用品销量榜首。 亚马逊

单一尺寸及夜光设计惹议

尽管产品在用家群中备受推崇，但在网上却引来大量幽默的评论和质疑。不少网民对产品仅提供单一尺寸（直径约8厘米）感到不可思议，戏称这简直是「男装版灰姑娘故事」。更有人笑问：「可以加装散热风扇吗？」、「材质是矽胶不防撞，希望硬一点且有透气孔」。

单一尺寸及夜光设计遭网民戏谑。 亚马逊

其中，最引人热议的是其夜光颜色选择。有网民幽默地评论，在昏暗的桑拿房中若有人佩戴此物，「要嘛让你捧腹大笑，要嘛让你吓得落荒而逃」，更有人直言这是「愚人节的礼物吧」或「是什么羞耻play（胆大游戏）吗？」

尽管面对网民的各种戏谑，开发者表示，推出此产品的主要目的，是希望唤起大众对温度影响精子健康的关注，并让男士们能更无顾虑地享受桑拿带来的身心裨益。
 

