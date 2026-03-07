日本执政联盟倡全面撤销防卫出口限制　护卫舰战斗机或准外销

日本执政联盟正酝酿一场防卫政策的重大改革。自民党与日本维新会昨日（6日）正式向日本首相高市早苗提交建议书，主张全面撤除现行限制防卫装备出口的「5类型」规范，为出口具杀伤力武器如战斗机、护卫舰等开绿灯。高市早苗在会面中表达「完全同意」的态度，预计日本政府最快于今年春季完成修订营运指南。

倡废除现行五大非战斗分类限制

日本媒体报道，自民党与日本维新会安全保障调查会成员昨日前往首相官邸，亲自向高市早苗递交相关建议。现行制度下，日本防卫装备的海外移转被严格限制在「救难」、「运输」、「警戒」、「监视」及「扫雷」等5种非战斗用途类型，但新提案主张彻底废除有关分类限制，原则上允许包括具杀伤与破坏能力的武器装备及零组件出口。

提案进一步指出，未来防卫装备将按照是否具备杀伤或破坏能力，简单区分为「武器」与「非武器」两大类。其中，非武器装备的出口对象基本上不设限制，至于具杀伤力的武器出口，则仅限于与日本签署「防卫装备与技术移转协定」的10多个国家，以确保国家机密与核心技术的安全。

日本首相高市早苗。(法新社)

高市早苗表态支持最快春季修例

为释除外界疑虑，提案亦设立「煞车机制」。原则上武器仍不得出口至正处于战争状态的国家，但在日本政府定义的「特殊情况」下，仍保留例外的出口空间。至于是否允许个别案件的出口，将全数交由日本国家安全保障会议（NSC）进行严格的逐案审议。

支持修法的政界人士认为，放宽限制有助强化日本的防卫产业基础。日本维新会安全保障调查会长前原诚司强调，必须在「有节制的规则」下推动装备出口，同时深化与盟友的合作，而首相高市早苗在会面中表达「完全同意」的态度，日本政府预计最快于今年春季完成修订营运指南。