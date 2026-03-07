Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

日本执政联盟倡全面撤销防卫出口限制　护卫舰战斗机或准外销

即时国际
更新时间：18:35 2026-03-07 HKT
发布时间：18:35 2026-03-07 HKT

日本执政联盟正酝酿一场防卫政策的重大改革。自民党与日本维新会昨日（6日）正式向日本首相高市早苗提交建议书，主张全面撤除现行限制防卫装备出口的「5类型」规范，为出口具杀伤力武器如战斗机、护卫舰等开绿灯。高市早苗在会面中表达「完全同意」的态度，预计日本政府最快于今年春季完成修订营运指南。

倡废除现行五大非战斗分类限制

日本媒体报道，自民党与日本维新会安全保障调查会成员昨日前往首相官邸，亲自向高市早苗递交相关建议。现行制度下，日本防卫装备的海外移转被严格限制在「救难」、「运输」、「警戒」、「监视」及「扫雷」等5种非战斗用途类型，但新提案主张彻底废除有关分类限制，原则上允许包括具杀伤与破坏能力的武器装备及零组件出口。

提案进一步指出，未来防卫装备将按照是否具备杀伤或破坏能力，简单区分为「武器」与「非武器」两大类。其中，非武器装备的出口对象基本上不设限制，至于具杀伤力的武器出口，则仅限于与日本签署「防卫装备与技术移转协定」的10多个国家，以确保国家机密与核心技术的安全。

日本首相高市早苗。(法新社)
日本首相高市早苗。(法新社)

高市早苗表态支持最快春季修例

为释除外界疑虑，提案亦设立「煞车机制」。原则上武器仍不得出口至正处于战争状态的国家，但在日本政府定义的「特殊情况」下，仍保留例外的出口空间。至于是否允许个别案件的出口，将全数交由日本国家安全保障会议（NSC）进行严格的逐案审议。

支持修法的政界人士认为，放宽限制有助强化日本的防卫产业基础。日本维新会安全保障调查会长前原诚司强调，必须在「有节制的规则」下推动装备出口，同时深化与盟友的合作，而首相高市早苗在会面中表达「完全同意」的态度，日本政府预计最快于今年春季完成修订营运指南。

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

最Hit
特朗普：除非伊朗无条件投降，否则不会达成任何协议。
01:39
伊朗局势｜杜拜国际机场局部恢复运作 伊朗总统道歉并称暂停施袭邻国｜持续更新
即时国际
1小时前
元朗男子斩妻后纵火焚宅堕楼 昏迷送院
01:29
元朗男子斩妻后纵火焚宅堕楼 昏迷送院
突发
8小时前
TVB笋盘小生认爱！高调公开女友靓相获圈中好友祝福 近年屡演大热剧受力捧
TVB笋盘小生认爱！高调公开女友靓相获圈中好友祝福 近年屡演大热剧受力捧
影视圈
6小时前
元朗斩妻堕楼│男事主为餐厅东主 疑工作压力突失常挥刀伤妻
01:29
元朗斩妻堕楼│男事主为餐厅东主 疑工作压力突失常挥刀伤妻
突发
2小时前
「镇台之宝」罕谈患重度抑郁症 曾日服十粒安眠药 崩溃向妻求救：拖住老婆一齐走都几幸福
「镇台之宝」罕谈患重度抑郁症 曾日服十粒安眠药 崩溃向妻求救：拖住老婆一齐走都几幸福
影视圈
10小时前
《九龙城寨》续集弃用木村拓哉 中日关系紧张波及香港影坛 吴彦祖加盟恶斗古天乐郭富城丨独家
02:02
《九龙城寨》续集弃用木村拓哉 中日关系紧张波及香港影坛 吴彦祖加盟恶斗古天乐郭富城丨独家
影视圈
22小时前
点心放题2026｜23大连锁酒楼/酒店/中菜厅优惠！$88起任点任食虾饺/烧卖/片皮鸭 入座送鲍鱼/乳鸽
点心放题2026｜23大连锁酒楼/酒店/中菜厅优惠！$88起任点任食虾饺/烧卖/片皮鸭 入座送鲍鱼/乳鸽
饮食
6小时前
马会行政总裁应家柏（右）代表马会于2024/25 年度公益金周年颁奖典礼上接受由公益金会长李林丽婵（左）颁赠的「公益慈善伙伴大奖」。
绕场一周｜公益慈善伙伴大奖
社会资讯
2026-03-05 11:15 HKT
包致金姪女Amina倒毙半山家中 曾醉驾掌掴警员轰动全城
突发
1小时前
上水旧校改建简约公屋获港人大赞 列3大优点 楼底高/空气好：住到死都制！
上水旧校改建简约公屋获港人大赞 列3大优点 楼底高/空气好：住到死都制！
生活百科
2026-03-05 14:59 HKT