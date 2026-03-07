台女纽约吃霸王餐「提肉偿」 被裁定精神失常撤案惟因签证逾期续还押

一名被指在美国纽约市布鲁克林区（Brooklyn）多间高级餐厅享用「霸王餐」的34岁台湾女子钟佩（Pei Chung，音译），其控罪近日获法官裁定撤销。法官指，基于其精神健康状况，钟佩被评为不适合接受审讯。然而，尽管控罪被撤，她因其移民身份问题，将继续被扣押。

庭上嚣张遭法官当庭斥责

案情指，钟佩在过去一段时间内，以食客身份光顾布鲁克林区多间高级餐厅，惟在用餐后未有结账便离去，她曾提出以社交媒体发文宣传作交换，甚至「肉偿」的荒谬要求，行径令区内餐饮业界不胜其烦，被多间餐厅列乒黑名单。据报，她因此类行为，已被捕约十次。

在早前的法庭聆讯中，钟佩表现出不合作态度，多次在庭上打断法官发言。主审法官雷诺兹（Reynolds）当时曾被激怒，并当庭厉声斥责：「请恕我直言！在我说话时，你不能说话，你明白吗？」随后，法官下令对她进行强制精神评估。

控罪撤销后将转送精神病院

至周四（5日）的聆讯，法官正式裁定，由于钟佩的精神状况不适宜参与审讯，因此撤销针对她的全部五项控罪。尽管如此，其法援律师德沙吕（Henry Philip Dechalus）表示，钟佩并不会立即获释，她目前仍被关押于素有「地狱岛」之称的赖克斯岛（Rikers Island）监狱。

德沙吕透露：「相关人员正对她进行观察。他们曾尝试与她沟通，但她抗拒接触，不愿与职员互动，甚至拒绝离开囚室。」据悉，钟佩最终将被转移至精神病治疗机构接受进一步治疗。

拖欠巨额租金 学生签证逾期面临递解

除了多宗「霸王餐」案件外，钟佩亦面临其他财务及法律问题。记录显示，她自2021年起租住一处豪华公寓，但由2024年8月起已拖欠租金，累计金额超过4万美元（折合约31万港元）。在她被捕关押期间，更已被法庭颁驱逐令。

此外，钟佩的移民身份亦是其续被拘留的关键。据了解，她于2019年持学生签证由台湾赴美，入读布鲁克林区的普瑞特艺术学院（Pratt Institute），惟签证或已逾期。她目前正为其移民身份问题面临另一场法律斗争，并有可能被驱逐出境。