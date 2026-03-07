日本蛇蝎女为捧舞男做「红牌」 杀二手店店长盗近7500万日园
发布时间：16:05 2026-03-07 HKT
2023年，32岁内田明日香在名古屋一公寓杀害当时42岁贵金属收购店店长阿部光一，事后将尸体藏在衣柜内。当地法院昨日（6日）判凶手终身监禁。
日本传媒报道，来自名古屋市北区的失业女子内田明日香被控抢劫杀人罪和弃尸罪，她被指从阿部光一的住所和店舖，盗窃约80万日元现金和价值7400万日元的约1400件贵金属，并将尸体藏在壁橱里。
法院指，内田明日香犯案，为了金钱去牛郎店花费，让她喜欢的牛郎成为销售冠军。犯下的极其自私的行为。
惟辩方强调案件不构成抢劫和谋杀：「该男子要求内田勒死他，而内田并未参与该男子的死亡。他也没有偷窃任何金钱或贵重物品的意图。」
最终，法院认为被告没有悔意，判处无期徒刑。
