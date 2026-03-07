Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

日本6旬汉堕「假警察」骗局　遭转走逾$2200万创纪录

即时国际
更新时间：14:10 2026-03-07 HKT
发布时间：14:10 2026-03-07 HKT

日本大阪府警方于本月6日公布一宗金额惊人的电话骗案。一名年约60多岁的男子误堕「假警察」骗局。他在去年12月至今年1月期间，先后转帐约40次，最终合共损失高达4亿4300万日圆（约2200万港元），创下日本今年度最高诈骗受害金额的纪录。

真警察曾叮嘱小心

《读卖新闻》报道，该名受害男子在去年9月，首次接到自称是东京警视厅刑警的来电，对方声称其个人资料已遭外泄及盗用。男子当时心生疑虑，随即向大阪府内的一间警察署咨询求证，并获真实警员明确告知这是常见的诈骗手法，叮嘱他不要理会。

日本一名男子误堕「假警察」骗局。(示意图－iStock)

骗徒窜改来电号码伪装当地警署得手

然而，这场骗局并未就此结束，男子其后竟然接到显示为「同一间当地警署」的来电 。电话中的「假警」向他坚称早前的案件并非诈骗，并要求他配合警方办案，导致事主最终放下戒心并连续多次转帐。

类似的精密电话骗案在日本层出不穷，单在去年，牵涉假冒警察的诈骗案已在全日本造成高达985亿日圆（约48.9亿港元）的损失。

