全球首例｜日本政府有条件批准两款iPS细胞再生新药 可治心脏衰竭及栢金逊症
更新时间：08:55 2026-03-07 HKT
日本政府周五批准销售两款由诱导多能干细胞（iPS细胞）制备的再生医疗产品，创全球首例。两款药物包括用于「缺血性心肌病」导致重度心力衰竭的「ReHeart」，以及治疗栢金逊症的「Amchepry」。批准期限为7年，如果透过治疗证实有效，就转为无条件批准。
两款药的制药商分别是Cuorips公司，及住友制药与Racthera公司。「ReHeart」的治疗原理是将他人iPS细胞培育成心肌薄膜贴于心脏，生成新血管。「Amchepry」是将iPS细胞转化多巴胺神经前体细胞移植脑部。ReHeart售价预计超过1000万日圆（约50万港元），Amchepry亦将价格不菲，最早预计夏季开始投入使用。京都大学教授山中伸弥2012年凭相关研究获诺贝尔医学奖。
