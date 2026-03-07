美2女童失踪五年惊揭藏尸行李箱 疑凶竟是28岁母

美国俄亥俄州克利夫兰发生骇人听闻的伦常惨案。一名28岁母亲涉嫌杀害两名年幼女儿，并将遗体藏入行李箱后埋在浅坑中，周五（6日）首次提堂，法官将保释金定为200万美元。两名女童的生父悲恸表示，过去五年来一直寻找女儿下落，没想到最后等到的却是天人永隔的噩耗。

狗主散步揭发恐怖伦常案

事发于克利夫兰南科林伍德区（South Collinwood）。本周一，一名市民在吉恩学院（Ginn Academy）附近的草地遛狗时，发现一个可疑行李箧并报警。警方到场后在相距约8米处发现两个行李箧，内藏两具腐烂遗体。

死者证实为10岁的阿莫（Amor Wilson）及8岁的米拉（Mila Chatman）。法医透过DNA鉴定确认身分。涉案母亲亨德森（Aliyah Henderson）于周三被捕，被控两项加重谋杀罪。警方在搜索其住所时，发现另一名身体状况良好的幼童，目前已由儿童福利部门照顾。

寻女5年终接噩耗 父亲痛斥：原本就在眼皮底下

米拉的亲生父亲查特曼（DeShaun Chatman）惊闻噩耗后悲痛欲绝。他透露自2020年起已整整5年没见过女儿，期间多次向儿童福利机构求助并申请紧急监护权，但因无法得知前女友的住址而屡屡碰壁。

查特曼形容米拉性格开朗，最喜欢粉红色，总是自诩为小公主。他痛心表示，原来女儿一直住在距离埋尸地点不远的地方，「这种感觉太可怕了，我觉得自己很没用，救不了我的孩子。」

在简短的庭审中，亨德森表现沉默。控方指出被告并无刑事纪录，公设辩护人则称其有固定居所且正在求职。目前当局尚未公布两名女童的确切死因及遇害时间。克利夫兰警察局长多萝西·托德（Dorothy Todd）形容事件为「可怕的悲剧」，强调警方会全力查明真相。