兽人#Therian｜阿根廷年轻人公园聚会「扮动物」？参加者亲揭背后原因

2月某个周日，比利时布宜诺斯艾利斯一个广场变成临时野外秘境。戴着逼真比高犬面具的索菲亚（Sofía），用四肢在草地上奔跑；在不远处，15岁的阿瓜拉（Aguara）模仿比利时牧羊犬跳跃飞越障碍赛道。另外还有人打扮成猫和狐狸在树上休息，与好奇的旁观者保持距离。



这是最新一次的「兽人」（therians）聚会，参加者表示，他们在精神、心灵或心理上，认同自己是非人类的动物。这种趋势在过去几个月内席卷阿根廷社交媒体，并在TikTok等平台上获得了巨大的关注，「#therian」标签的贴文超过200万篇，而阿根廷的参与度在所有拉丁美洲国家中领先。

聚会搞手：我是正常人

阿瓜拉是「兽人族群」的领导者，在TikTok上拥有超过12.5万名粉丝，在阿根廷首都周边定期组织聚会。她自我认同为比利时玛利诺犬（Belgian Malinois），还将人类年龄换算成狗龄2岁零2个月。

她说自己和其他青少年没什么两样，她说道：「我像正常人一样醒来，过着正常人的生活。我只是在某些时刻喜欢当一只狗。」

「真正感受到被接纳」

16岁的阿鲁（Aru）在公园聚会时戴着海豹面具，她说自己属于「otherpaw」分支的兽人：这些人戴着面具和尾巴，或为了好玩而用四肢移动。

阿鲁说：「这不一定与认同为动物有关。」她说，兽人趋势之所以能在阿根廷兴起，是因为该国「相当自由」的环境。对其他阿根廷年轻人来说，这个运动提供了一个重要的社群，让他们能真正感受到被接纳。

心理学家：暂时无害

布宜诺斯艾利斯「整体治疗中心」的主任、心理学家佩达切（Débora Pedace）承认，这个现象确实引发了困惑、嘲笑甚至愤怒等复杂情绪。佩达切说：「从心理学角度来看，这只是一种对动物的象征性认同。但只有当这种认同变成根深蒂固的信念，个人完全扮演动物的角色，并可能导致自我伤害或伤害他人时，才会成为病态或令人担忧的情况。」