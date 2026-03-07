Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

兽人#Therian｜阿根廷年轻人公园聚会「扮动物」？参加者亲揭背后原因

即时国际
更新时间：00:10 2026-03-07 HKT
发布时间：00:10 2026-03-07 HKT

2月某个周日，比利时布宜诺斯艾利斯一个广场变成临时野外秘境。戴着逼真比高犬面具的索菲亚（Sofía），用四肢在草地上奔跑；在不远处，15岁的阿瓜拉（Aguara）模仿比利时牧羊犬跳跃飞越障碍赛道。另外还有人打扮成猫和狐狸在树上休息，与好奇的旁观者保持距离。

这是最新一次的「兽人」（therians）聚会，参加者表示，他们在精神、心灵或心理上，认同自己是非人类的动物。这种趋势在过去几个月内席卷阿根廷社交媒体，并在TikTok等平台上获得了巨大的关注，「#therian」标签的贴文超过200万篇，而阿根廷的参与度在所有拉丁美洲国家中领先。

聚会搞手：我是正常人

阿瓜拉是「兽人族群」的领导者，在TikTok上拥有超过12.5万名粉丝，在阿根廷首都周边定期组织聚会。她自我认同为比利时玛利诺犬（Belgian Malinois），还将人类年龄换算成狗龄2岁零2个月。

她说自己和其他青少年没什么两样，她说道：「我像正常人一样醒来，过着正常人的生活。我只是在某些时刻喜欢当一只狗。」

「真正感受到被接纳」

16岁的阿鲁（Aru）在公园聚会时戴着海豹面具，她说自己属于「otherpaw」分支的兽人：这些人戴着面具和尾巴，或为了好玩而用四肢移动。

阿鲁说：「这不一定与认同为动物有关。」她说，兽人趋势之所以能在阿根廷兴起，是因为该国「相当自由」的环境。对其他阿根廷年轻人来说，这个运动提供了一个重要的社群，让他们能真正感受到被接纳。

心理学家：暂时无害

布宜诺斯艾利斯「整体治疗中心」的主任、心理学家佩达切（Débora Pedace）承认，这个现象确实引发了困惑、嘲笑甚至愤怒等复杂情绪。佩达切说：「从心理学角度来看，这只是一种对动物的象征性认同。但只有当这种认同变成根深蒂固的信念，个人完全扮演动物的角色，并可能导致自我伤害或伤害他人时，才会成为病态或令人担忧的情况。」

 

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

最Hit
宏福苑大火｜据悉加固工程期间有单位遇窃 警拘3工人起回赃物
01:42
宏福苑大火｜加固工程期间有单位遇窃 警拘3工人起回9万元赃物
突发
4小时前
37岁「豪放港姐」宣布再度怀孕  穿比坚尼骚22周孕肚画面火辣  手脚仍纤瘦得天独厚  
37岁「豪放港姐」宣布再度怀孕  穿比坚尼骚22周孕肚画面火辣  手脚仍纤瘦得天独厚  
影视圈
9小时前
长辈溺爱纵容偏食 3餐常食炸鸡杯面辣条 12岁男童腹痛揭大肠癌晚期
长辈溺爱惹祸！3餐常食炸鸡杯面辣条 12岁男童腹痛揭大肠癌晚期
保健养生
12小时前
5大最潮湿屋苑!? 电器店抽湿机销售数据揭秘 杏花邨、大埔富蝶邨上榜 第一位「断层式」领先 居民有同感：畀水浸住咁
5大最潮湿屋苑!? 电器店抽湿机销售数据揭秘 将军澳日出康城、大埔富蝶邨上榜 第一位「断层式」领先 居民有同感：畀水浸住咁
生活百科
2026-03-05 11:32 HKT
上水旧校改建简约公屋获港人大赞 列3大优点 楼底高/空气好：住到死都制！
上水旧校改建简约公屋获港人大赞 列3大优点 楼底高/空气好：住到死都制！
生活百科
2026-03-05 14:59 HKT
中大仁医黄咏仪离世 生前捐奖学金回馈母校 黄母代女出席母校植树纪念
中大仁医黄咏仪离世 生前捐奖学金回馈母校 黄母代女出席母校植树纪念
医生教室
3小时前
前TVB移加主持容羡媛心血一夜清空 泪崩直播求救被老公嘲：返香港做《东张西望》啰
前TVB移加主持容羡媛心血一夜清空 泪崩直播求救被老公嘲：返香港做《东张西望》啰
影视圈
4小时前
马会行政总裁应家柏（右）代表马会于2024/25 年度公益金周年颁奖典礼上接受由公益金会长李林丽婵（左）颁赠的「公益慈善伙伴大奖」。
绕场一周｜公益慈善伙伴大奖
社会资讯
2026-03-05 11:15 HKT
宏福苑大火｜消防员何伟豪离世百日 未婚妻Kiki发文剖白 泪诉未能忘怀：未同你讲到「再见」
01:01
宏福苑大火｜消防员何伟豪离世百日 未婚妻Kiki发文剖白 泪诉未能忘怀：未同你讲到「再见」
社会
10小时前
《流行都市》名厨黄亚保离港移居英国 转战网络维持人气不忘香港市场 闯欧洲做助理总厨
《流行都市》名厨黄亚保离港移居英国 转战网络维持人气不忘香港市场 闯欧洲做助理总厨
影视圈
7小时前