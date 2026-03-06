伊朗局势｜打仗烧银纸！美战争部拒透露「史诗怒火」花费 智库估4天烧掉290亿

美国战争部拒绝透露「史诗怒火行动」的具体费用，但华府智库「战略暨国际研究中心」（CSIS）估计，该行动首4天的单日成本约为8.91亿美元（约69.7亿港元），4天就总计烧了37亿美元（约290亿港元）。



CSIS表示，如此惊人的数字，主要源自初期攻击的强度，美国向伊朗发射了约2000枚精确导引武器。分析指出，「部分费用已列入预算，但大部分（35亿美元，约273.7亿港元）尚未列入。」



发射的2000枚精确导引武器中，包括数量不明的「战斧」巡航导弹，每枚导弹的成本超过200万美元（约1564亿港元）。损失可能还包括在科威特遭友军误击而损失的三架F-15战机，每架战机价值约3100万美元（2.42亿港元）。

除此之外，还有快速增兵本身的成本。短短几周内，美国总统特朗普就向该地区，部署约5万名士兵、200架战机和十几艘海军舰艇，其中包括2艘航空母舰。

CSIS写道：「美军转向使用成本更低的弹药，以及伊朗无人机和导弹发射次数的大幅下降，将降低成本。然而，未来的成本主要取决于军事行动的强度，以及伊朗反击的有效性。」

战争部次长对成本「无法回答」

美国战争部负责政策事务的次长科尔比，5日在众议院军事委员会作证，被问及此次美以伊的战争成本时，他表示「无法回答」。

随著与伊朗的战争持续，一些专家对导弹库存引发的「消耗战」表示担忧。民主党人坚称，实际花费可能高达每天10亿美元。但这是一个前所未有的数字，批评人士私下认为数据不切实际。