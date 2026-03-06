印尼禁16岁以下儿童使用社交媒体 月底陆续生效
发布时间：20:48 2026-03-06 HKT
印尼通讯与数位事务部长哈菲德（Meutya Hafid）周五宣布签署了一项政府法规，印尼将禁止16岁以下儿童使用社交媒体。新规定3月28日起逐步实施，直至所有平台履行合规义务。印尼16岁以下儿童不得在YouTube、TikTok、Facebook、Instagram、Threads、X、Bigo Live和Roblox等多个平台拥有个人账号。
哈菲德说：「我们的理由很明确。我们的孩子面临著日益真实的威胁，包括接触色情内容、网路霸凌、线上诈骗，以及最关键的成瘾问题。政府的介入是为了让家长们不再需要独自对抗演算法这个巨人。」
印尼将成为东南亚第一个限制儿童使用社交媒体的国家。澳洲于2025年12月成为全球首个限制青少年使用社交媒体的国家，当地社媒公司已撤销了约470万个被确认属于澳洲儿童的帐户。西班牙上月也表示将禁止16岁以下未成年人使用社交媒体，法国则联合丹麦、希腊和西班牙在欧盟层面推动类似举措。
