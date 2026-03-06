伊朗局势｜菲律宾政府拟推周休三日 对抗中东战火油价高涨
更新时间：20:27 2026-03-06 HKT
发布时间：20:27 2026-03-06 HKT
发布时间：20:27 2026-03-06 HKT
中东紧张局势升温推高全球油价，严重依赖石油进口的菲律宾正加紧推出节能与稳价措施。菲律宾能源部表示，正与业界研议分阶段调涨燃料价格，同时评估削减燃油货物税、提供燃料补贴，甚至讨论实施「周休三日」制度，以降低能源消耗、缓解通膨压力。
据《ABS-CBN》报道，菲律宾能源部长加林（Sharon Garin）于当地时间6日表示，政府已和石油业者召开紧急会议，讨论因应油价飙升的对策。按新加坡普氏平均价（Mean of Platts Singapore）交易情况估算，菲律宾燃料价格可能每公升上涨约10披索。
为避免价格一次大幅跳升冲击民生，菲律宾政府正评估采取分阶调涨机制，相关模拟将进行约5天，最快本周末公布可能的调整幅度与时间表。加林透露，部分交易商目前仍采取观望态度，原因是航运与保险成本上升，使燃料交易价格面临更多不确定性。
除了价格机制外，马尼拉当局也研拟透过制度性节能措施降低能源需求。菲律宾总统小马可斯（Bongbong Marcos）政府已宣布，政府机关冷气温度设定在24 ℃以上，同时推动弹性上班制度。能源部亦对「4天工作周」与鼓励共乘（carpooling）表示支持，估计相关措施可节省约14%至15%的能源消耗。
