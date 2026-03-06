Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

伊朗局势｜菲律宾政府拟推周休三日 对抗中东战火油价高涨

即时国际
更新时间：20:27 2026-03-06 HKT
发布时间：20:27 2026-03-06 HKT

中东紧张局势升温推高全球油价，严重依赖石油进口的菲律宾正加紧推出节能与稳价措施。菲律宾能源部表示，正与业界研议分阶段调涨燃料价格，同时评估削减燃油货物税、提供燃料补贴，甚至讨论实施「周休三日」制度，以降低能源消耗、缓解通膨压力。

据《ABS-CBN》报道，菲律宾能源部长加林（Sharon Garin）于当地时间6日表示，政府已和石油业者召开紧急会议，讨论因应油价飙升的对策。按新加坡普氏平均价（Mean of Platts Singapore）交易情况估算，菲律宾燃料价格可能每公升上涨约10披索。

菲律宾总统小马可斯。路透社
菲律宾总统小马可斯。路透社

为避免价格一次大幅跳升冲击民生，菲律宾政府正评估采取分阶调涨机制，相关模拟将进行约5天，最快本周末公布可能的调整幅度与时间表。加林透露，部分交易商目前仍采取观望态度，原因是航运与保险成本上升，使燃料交易价格面临更多不确定性。

除了价格机制外，马尼拉当局也研拟透过制度性节能措施降低能源需求。菲律宾总统小马可斯（Bongbong Marcos）政府已宣布，政府机关冷气温度设定在24 ℃以上，同时推动弹性上班制度。能源部亦对「4天工作周」与鼓励共乘（carpooling）表示支持，估计相关措施可节省约14%至15%的能源消耗。

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

最Hit
宏福苑大火｜消防员何伟豪离世百日 未婚妻Kiki发文剖白 泪诉未能忘怀：未同你讲到「再见」
01:01
宏福苑大火｜消防员何伟豪离世百日 未婚妻Kiki发文剖白 泪诉未能忘怀：未同你讲到「再见」
社会
7小时前
37岁「豪放港姐」宣布再度怀孕  穿比坚尼骚22周孕肚画面火辣  手脚仍纤瘦得天独厚  
37岁「豪放港姐」宣布再度怀孕  穿比坚尼骚22周孕肚画面火辣  手脚仍纤瘦得天独厚  
影视圈
6小时前
5大最潮湿屋苑!? 电器店抽湿机销售数据揭秘 杏花邨、大埔富蝶邨上榜 第一位「断层式」领先 居民有同感：畀水浸住咁
5大最潮湿屋苑!? 电器店抽湿机销售数据揭秘 将军澳日出康城、大埔富蝶邨上榜 第一位「断层式」领先 居民有同感：畀水浸住咁
生活百科
2026-03-05 11:32 HKT
茶楼饮茶收完「茶位费」再收「滚水费」？ 食客结帐不解 引网民热议因为咁样计...
茶楼饮茶收完「茶位费」再收「滚水费」？ 食客结帐不解 引网民猜测「咁样计」...
饮食
2026-03-05 16:51 HKT
港人移英︱内政部公布永居英语要求B2详情 新规2027年3月26日生效惟未提BNO
01:15
港人移英︱内政部公布永居英语要求B2详情 新规2027年3月26日生效惟未提BNO
即时国际
4小时前
上环劫案｜两男怀千万港元被抢 警情报主导迅速拘三匪
01:44
上环劫案｜两男怀千万港元被抢 警情报主导迅速拘三匪
突发
4小时前
宏福苑大火｜据悉加固工程期间有单位遇窃 警拘3工人起回赃物
00:30
宏福苑大火｜加固工程期间有单位遇窃 警拘3工人起回9万元赃物
突发
58分钟前
马会行政总裁应家柏（右）代表马会于2024/25 年度公益金周年颁奖典礼上接受由公益金会长李林丽婵（左）颁赠的「公益慈善伙伴大奖」。
绕场一周｜公益慈善伙伴大奖
社会资讯
2026-03-05 11:15 HKT
上水旧校改建简约公屋获港人大赞 列3大优点 楼底高/空气好：住到死都制！
上水旧校改建简约公屋获港人大赞 列3大优点 楼底高/空气好：住到死都制！
生活百科
2026-03-05 14:59 HKT
东张西望｜港女嫁内地男泣诉遭骗婚 夫攞身份证后拒养妻活儿爆大镬：个仔唔系我嘅
东张西望｜港女嫁内地男泣诉遭骗婚 夫攞身份证后拒养妻活儿爆大镬：个仔唔系我嘅
影视圈
23小时前