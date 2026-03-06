印度戒断俄油｜美国施压半年因伊朗开战破功 宣布「豁免30天」

印度因持续购买俄罗斯原油，过去六个月一直承受美国总统特朗普（Donald Trump）施压。特朗普去年夏天对部分印度炼油厂实施制裁，并对印度商品加征50%关税，以削弱他所称俄罗斯「战争机器」的资金来源。如今美国与以色列对伊朗开战，导致波斯湾石油供应受阻，高度依赖进口能源的印度选择更少，反而更离不开俄罗斯。

《纽约时报》报道，追踪全球航运的市场分析公司Kpler分析师里托利亚（Sumit Ritolia）表示：「我们可能会看到印度增加从俄罗斯油轮采购石油。」不过，目前这一趋势尚未明显出现，因为从俄罗斯油轮抵达印度港口通常需要将近一个月。

S&P Global Energy董事拉拉（Rajeev Lala）指出，印度近期大量购买并炼制俄罗斯海运原油的经验显示，即使减少来自波斯湾的供应，印度仍能维持运作。拉拉说：「如果波斯湾的石油供应长时间维持中断，印度将比其他国家更容易重新启动俄罗斯的供应链，其他国家则需要付出更多努力。」

美国对印度宽限30天

四周前，印度与美国才刚结束双方的贸易战。根据美方说法，作为协议的一部分，印度同意停止购买俄罗斯石油。美国财政部长班森特（Scott Bessent）周四在社交媒体发文表示，特朗普政府将给予印度一项为期30天的有限豁免，允许其购买目前滞留在海上的受制裁俄罗斯石油，以确保石油「持续流入全球市场」。

目前可选择的石油来源并不多。过去印度主要石油来源包括伊拉克与沙特阿拉伯，而科威特与阿曼原本也预计填补部分需求。但位于伊朗南部边界、承载大量波斯湾能源出口的霍尔木兹海峡（Strait of Hormuz），因美以向伊朗开战而被迫关闭。