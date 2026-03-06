Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

渗透伊朗｜前总统爆国家现「无间道」局面 21人反间谍小组全是以色列特务

更新时间：18:50 2026-03-06 HKT
发布时间：18:50 2026-03-06 HKT

随着伊朗最高领袖哈梅内伊遭美以击杀，《自由报》与《新黎明报》等土耳其媒体翻出伊朗前总统艾哈迈迪内贾德（Mahmoud Ahmadinejad）2024年的惊人发言——他当时在访问中透露，伊朗政府曾成立一个反间谍小组，事后却发现该团队从负责人到成员，21人全是以色列间谍。

相关访问于2024年9月30日在CNN Turk播出。艾哈迈迪内贾德表示，德黑兰为了阻止境内以色列情报活动，特地成立这个反间谍小组，小组负责人即摩萨德（Mossad）特务，而负责监控以色列间谍活动的20名团队成员，竟全都背叛德黑兰，转为替以色列工作。

相关新闻：伊朗局势｜以色列早入侵德黑兰街头闭路电视系统 AI分析找出打击目标

伊朗最高领袖哈梅内伊（Ali Khamenei）身亡后，传德黑兰政权核心在战火中完成「二代接班」。路透社
伊朗最高领袖哈梅内伊（Ali Khamenei）身亡后，传德黑兰政权核心在战火中完成「二代接班」。路透社

他表示，这21名间谍将伊朗核机密源源不绝送回以色列，成为多个摩萨德任务成功的关键，包括暗杀多名伊朗核科学家，以及2018年以色列总理内塔尼亚胡（Benjamin Netanyahu）公开展示的伊朗核武档案。这批文件后来也成为美国总统特朗普第一任期时，退出伊朗核协议的重要依据。

艾哈迈迪内贾德表示，相关反间谍小组负责人的身分于2021年曝光，但他跟其他涉案的摩萨德特务早已成功逃离伊朗，如今都定居在以色列境内。

校园遇袭酿165死 伊朗大规模葬礼悼遇难者。路透社
校园遇袭酿165死 伊朗大规模葬礼悼遇难者。路透社

事实上，其他伊朗官员过去也曾警告摩萨德在伊朗的渗透行动。前总统鲁哈尼（Hassan Rouhani）幕僚长与前情报部长尤内西（Ali Younesi）2022年表示，「过去10年摩萨德已经渗透许多政府部门，以至于国家的所有高层官员都应该为自己的生命安全感到担忧。」

 艾哈迈迪内贾德的爆炸性言论获得外媒广泛报道，包括ynet news、《以色列时报》等以色列媒体。随著美以对伊朗展开的大规模军事行动持续进行中，《自由报》与《新黎明报》等土耳其媒体，也在近日纷纷重新刊出关于这次访谈的报道。

