拉斯维加斯红鹤酒店吉祥物惨遭虐待 加拿大男折翼称「帮牠接骨」

美国拉斯维加斯地标红鹤酒店（Flamingo Las Vegas）发生骇人虐待动物事件。大都会警察局称，一名加拿大籍男子涉嫌闯入酒店的红鹤栖息地，抓伤并严重伤害数只红鹤，目前已被逮捕并面临多项重罪指控。

监控录像显示，疑犯费尔巴恩（Mitchell Fairbarn）手掐红鹤颈部，他若无其事地向警察说，只是想帮红鹤「接骨」。

警察于当地周二清晨约6时接获红鹤酒店赌场报案，称一名男子闯入红鹤栖息地并伤害牠们。调阅监视器画面发现，费尔巴恩在凌晨5时许，无视现场多个警告标志，迳自闯入并抓走了第一只红鹤。7分钟后又多抓一只，并带入酒店升降机。

费尔巴恩从栖息地抓走红鹤带入酒店。 LVMPD

令人发指的是，警方从费尔巴恩的手机中发现他自拍的影片与照片。画面显示他用手掐住红鹤的脖子，笑着说「我要带牠回家」。影片中，他背上巨大的「费尔巴恩」姓氏纹身清晰可见，成为认人铁证。

费尔巴恩接受警方问话时，辩称自己看到一只红鹤处于困境才进入栖息地。他声称只是想帮鸟的翅膀「啪」一声接回去。然而，逮捕报告明确指出，正是他做这个动作，将翅膀从红鹤身体拉出，导致其血液供应破裂，造成无法挽回的严重伤害。

当局认定费尔巴恩「故意且恶意地严重伤害了一种受联邦保护的迁徙物种」。他目前已被逮捕，并被控四项与虐待动物相关的重罪，预计将于3月9日首次出庭。

酒店母公司凯撒娱乐集团（Caesars Entertainment）发表声明，对此事件表达深切痛心，并强调将对嫌犯提出最严厉的指控。声明中提到，包括被残忍带走的红鹤「桃子」（Peaches）在内，所有受伤鸟只正在由专业兽医团队照料，希望能完全康复。