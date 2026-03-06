Britney Spears︱美国一代乐坛天后涉酒后驾驶被捕　遭锁上手铐带返警局

多间美国传媒报道，现年44岁的流行乐坛天后布兰妮（Britney Spears）惊传因酒后驾驶，遭到加州警方拘捕 。

娱乐杂志证实涉嫌酒驾被捕

据美国知名娱乐媒体《Variety》等媒体证实，布兰妮在当地时间星期三（4日）晚间，于加州文图拉郡（Ventura County）因涉嫌酒后驾驶而遭到当地警方拘捕。

Britney Spears涉嫌因酒后驾驶遭警方拘捕。(美联社)

报道引述警方逮捕纪录指出，加州公路巡警（California Highway Patrol）于当晚约9时30分截查布兰妮，随后为她戴上手铐，并直接带回警局作进一步调查与登记。布兰妮在周四凌晨约3时完成相关登记手续后获释。根据逮捕纪录，她将于今年的5月4日就此事出庭应讯，案件的后续发展仍有待司法进一步审理。