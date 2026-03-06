高空大声播片随时终身禁飞 联合航空推禁音令打击「扩音党」
发布时间：12:35 2026-03-06 HKT
在飞机上遇到邻座乘客开扩音大声播歌或追剧，绝对是一场高空噩梦。美国联合航空（United Airlines）决定不再容忍这类行为，于2月27日正式修订运输合约，将「强制使用耳机」的规定提升至具有法律约束力的层次。
屡劝不听者恐面临终身禁飞
哥伦比亚广播公司（CBS）报道，联合航空最新修订的合约明确规定，任何在机上收听音乐、观看影片或浏览发出声音的社交媒体的乘客，均必须佩戴耳机。这项规定已被正式纳入第21条的「拒绝运送」（Refusal of Transport）条款之中。
在新规定下，空中服务员拥有绝对权力要求违规乘客停止扩音。若旅客拒绝配合，航空公司不仅保留将其赶下飞机的权利，对于情节严重或屡劝不听的「扩音魔人」，甚至可采取极端的「永久拒绝服务」措施，意味著该名旅客可能会被终身禁飞。
机上高速网络普及加剧机舱噪音污染
联合航空指出，这项铁腕政策的推出，主要是因为机上星链（Starlink）高速Wi-Fi日益普及，导致机舱内的噪音污染问题日益严重。
旅游专家史考特‧基斯（Scott Keyes）表示，虽然各大航空公司一直鼓励乘客使用耳机，但联合航空是全美首家将此举提升至法律层面，并附带严厉罚则的大型航空。他大赞这是一种优雅且符合大众期待的处理方式。
忘记携带耳机免费索取
虽然规定严厉，但联合航空依然保留弹性与人情味。航空公司在官网温馨提示，如旅客出门太匆忙而忘记携带耳机，完全不用担心，只要机上的备用物资充足，空中服务员将会乐意免费提供有线耳机。
