泰女齐嫁两名奥地利「好兄弟」　新娘直言：嫁一个世界记不住

更新时间：11:45 2026-03-06 HKT
发布时间：11:45 2026-03-06 HKT

泰国东北部布里兰府近日上演一场破天荒婚礼，37岁前歌手杜吉端（Dujduan Ketsaro）同时嫁给两名奥地利男子，这段「一妻二夫」的婚姻安排引发社会热烈讨论。

新娘曾历失婚独力养家

杜吉端过去曾与泰国男子结婚并育有3名子女，失婚后为养活父母、女儿及孙儿，只好只身前往芭达雅工作。她在当地结识奥地利退休警察罗曼（Roman），两人其后以夫妻身分同居长达5年。

两名警察兄弟同堕爱河

罗曼的现役警察好友麦基（Macky）前来泰国探访时，同样对杜吉端产生感情并双双堕入爱河 。经过坦诚沟通后三人达成共识，并在麦基与杜吉端交往一年后，决定以共同生活的形式组成独特家庭。

「一妻二夫」的婚姻安排引起社会热烈讨论。（资料图片／法新社）
「一妻二夫」的婚姻安排引起社会热烈讨论。（资料图片／法新社）

新郎各付百万泰铢聘礼

这场传统泰式婚礼于2月28日举行，出席者包括亲戚、邻居与朋友。两名新郎在仪式后一同跳入池塘庆祝，象征友谊与喜悦，并各自豪掷100万泰铢（约21.7万港元）作为聘礼 。杜吉端的61岁母亲对此看得十分开明，坦言只要女儿有人照顾且感到幸福，家人便已心满意足，又期望三人未来可理解和包容相处。

当地森通镇（Saengthon）镇长吕昂德查努拉（Thian-iew Lueangdechanurak）出席婚礼时大开眼界，坦言这是当地首见的奇景，并大方为三人送上祝福。杜吉端更在现场发挥幽默本色，笑称「如果只嫁一个人，世界不会记得；但一次嫁两个，大家就会记得」，逗得全场宾客哄堂大笑 。

