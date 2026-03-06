Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

伊朗局势｜伊朗战机遭以色列F-35I击落一刻曝光 如科幻片陨石坠落．有片

即时国际
更新时间：09:02 2026-03-06 HKT
发布时间：09:02 2026-03-06 HKT

中东空域爆发历史性空战。以色列国防军（IDF）证实，空军一架F-35I「阿迪尔」（Adir）隐形战机，日前于伊朗首都德黑兰上空，击落一架俄罗斯制的伊朗雅克-130（Yak-130）有人驾驶战机。这不仅是F-35服役以来首次击落有人战机的实战纪录，更是以色列空军近40年来，首次与敌方有人飞机进行空对空作战并取得战果。

深入德黑兰领空 击落俄制雅克-130

据以色列军方周四（5日）公布的17秒实战片段显示，当时一架伊朗雅克-130战机从德黑兰麦拉贝德机场（Mehrabad Airport）起飞。以军发言人德夫林指，该架敌机当时对以军飞机构成直接威胁。

在流出的片段中，可以清楚听到F-35I飞行员向总部回报：「任务完成，目标已击落，继续执行任务。」随后画面显示伊朗战机被导弹击中，机身爆出疑似巨大火球和光茫，如陨石般急速坠毁。

雅克-130为俄罗斯研发的高级教练机兼轻型攻击机，伊朗近年积极引进此机型，用于飞行员训练及战术支援。

隐形战机首开杀戒 终结40年无空战纪录

据报，此次行动在航空史上具有重要意义。虽然F-35战机过去曾有击落无人机的纪录，但这是全球首次确认其击落有人驾驶的飞机。

对以色列空军而言，这更是自1980年代以来最具代表性的空战一役。资料显示，以色列空军上一次击落有人驾驶敌机，要追溯到1985年11月24日。当时以军一架F-15战机在黎巴嫩上空，击落了两架叙利亚空军的米格-23（MiG-23）战机。换言之，这次在德黑兰上空的截击，打破了长达41个月的有人机空战「沉默期」。

军事分析家指出，以军战机能够在伊朗首都德黑兰上空盘旋并进行空对空作战，反映伊朗的防空系统及雷达侦测网在隐形战机面前显得捉襟见肘。

 

 

