伊朗局势｜库族民兵拟助美袭伊朗　特朗普亲致电请求支援

美国和以色列对伊朗发动的军事打击昨日进入第6天。美联社引述库尔德族官员称，盘据在伊拉克北部的伊朗库尔德族反抗组织，正准备对伊朗发动可能的跨境军事行动。据报美国总统特朗普日前致电库尔德族领袖，请求库族民兵助战，对伊朗发动跨境地面攻击。伊朗则发射导弹，先发制人打击伊拉克库族武装力量的基地。

这些库尔德族团体被公认是分裂的伊朗反对阵营中组织最齐全的一支，相信拥有数以千计受过训练的战士。如果他们加入战争，可能会对四面楚歌的德黑兰当局构成严峻挑战。

美以向伊朗发动军事行动。法新社

伊方先发制人发射导弹

伊朗国营媒体昨日引述军方说，伊军对伊朗与伊拉克境内的库尔德族地区发动空袭，发射了3枚导弹，「攻击伊拉克库尔德自治区内反对革命的库尔德族团体总部」。

伊拉克北部半自治库族地区的库尔德自由党官员纳迪利周三说，部分部队已移至苏莱曼尼亚省接近伊朗边界地区，正处于待命状态。他说，美国官员已就可能的军事行动，联系库族反对派团体领袖。

Axios新闻网和《华盛顿邮报》报道，特朗普日前致电库族领袖，鼓动揭竿而起对抗伊朗政权，并承诺提供「广泛的空中掩护」。

在美国与以色列2月28日攻打伊朗、进而引发新的中东战火之前，库尔德自由党曾声称要攻击伊斯兰革命卫队，以报复德黑兰暴力镇压民众示威。如果伊朗与伊拉克库族团体参战，将是首次有具规模的地面部队加入战斗。库族拥有对抗恐怖组织伊斯兰国（IS）的战斗经验。

另一个伊朗库族团体「科马拉」的官员周三称，他们的部队已准备在1周至10天内跨越边界，只是在「等待适当时机」。

特朗普致电库尔德族领袖，请求库族民兵助战。(美联社)

加拿大不排除参与战事

在中东战火升温之际，正在澳洲访问的加拿大总理卡尼昨日称，他无法排除加国军事参与中东的战争。被问及加拿大是否可能介入这场战事，他回答时强调，虽然这是一个假设性问题，但「永远无法断然排除参与的可能性」，说：「我们将与我们的盟友站在一起。」

美国国会参议院周三就一项针对总统在战时权限的决议案进行表决，议案内容是要求特朗普在进一步对伊朗采取军事行动前必须先取得国会授权，但最终未能通过。投票结果为47票赞成、53票反对。由于共和党在参议院100个席位中占据53席，这一结果没令人意外。多名民主党议员发声，抨击此次行动未经国会授权，当属「违法」。众议院也会在周四对一项类似限制总统战争权力的议案投票，通过的希望渺茫。

在美国与以色列2月28日攻打伊朗之前，库尔德自由党曾声称要攻击伊斯兰革命卫队，以报复德黑兰暴力镇压民众示威。