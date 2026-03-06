关税战｜不满特朗普硬推15%全球关税 美24州联合入禀挑战

上月最高法院判定总统特朗普的「全球关税」违宪后，白宫随即「变阵」引用另一法律条文强推全球关税，扬言税率高达15%。此举引发全美约24个州份的民主党籍总检察长采取集体行动，于周四（5日）正式入禀法院，控告特朗普滥用职权。

引用「冷战法律」强行加税 被指超越总统职权

是次法律行动由俄勒冈州、亚利桑那州、加州及纽约州牵头。诉状指出，特朗普政府近期引用的《1974年贸易法》第122条，旨在处理极端情况下的国际收支平衡问题，而非给予总统无限权力去针对全球各国征收高达15%的广泛进口税。

原告方强调，该条文于1960及70年代金本位制度时期产物，现时早已过时。他们认为特朗普试图以此作为早前被最高法院裁定无效的「对等关税」替代品，是明显的行政越权，将导致企业及消费者面临物价飙升。

特朗普政府立场强硬 财政部料本周税率升至15%

尽管面临法律挑战，特朗普政府依然维持强硬姿态。他多次强调，关税是削减美国长期贸易逆差、保护本土产业的必要手段。财政部长贝森特（Scott Bessent）日前更向传媒证实，政府计划在本周内将现有的10%临时关税调升至15%的上限。

值得注意是，第122条赋予的关税权力上限仅为5个月，除非获得国会批准延长。白宫此举被视为在有限时间内「快刀斩乱麻」，试图在法律争议尘埃落定前，先确立新的贸易关税既定事实。

法律专家指出，是次诉讼的一大看点在于特朗普政府的「前后矛盾」。去年，美国司法部曾在一份文件中表示，第122条在应对贸易逆差方面「并无明显应用价值」，与现时政府的立场大相径庭。

然而，亦有分析家认为特朗普政府今次胜算较高。纽约国际贸易法院去年在否决特朗普引用《国际紧急经济权力法》（IEEPA）加税时，曾暗示政府应改用第122条。目前，加入诉讼的州份已扩展至康涅狄格、伊利诺伊、密歇根及维珍尼亚等20多个州，连同肯塔基及宾夕法尼亚州的州长亦有参与，反映美国国内对关税政策的撕裂程度正不断加剧。