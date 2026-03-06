Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

关税战｜不满特朗普硬推15%全球关税 美24州联合入禀挑战

即时国际
更新时间：03:38 2026-03-06 HKT
发布时间：03:38 2026-03-06 HKT

上月最高法院判定总统特朗普的「全球关税」违宪后，白宫随即「变阵」引用另一法律条文强推全球关税，扬言税率高达15%。此举引发全美约24个州份的民主党籍总检察长采取集体行动，于周四（5日）正式入禀法院，控告特朗普滥用职权。

引用「冷战法律」强行加税 被指超越总统职权

是次法律行动由俄勒冈州、亚利桑那州、加州及纽约州牵头。诉状指出，特朗普政府近期引用的《1974年贸易法》第122条，旨在处理极端情况下的国际收支平衡问题，而非给予总统无限权力去针对全球各国征收高达15%的广泛进口税。

尽管面临法律挑战，特朗普政府依然维持强硬姿态。路透社
尽管面临法律挑战，特朗普政府依然维持强硬姿态。路透社

原告方强调，该条文于1960及70年代金本位制度时期产物，现时早已过时。他们认为特朗普试图以此作为早前被最高法院裁定无效的「对等关税」替代品，是明显的行政越权，将导致企业及消费者面临物价飙升。

特朗普政府立场强硬 财政部料本周税率升至15%

尽管面临法律挑战，特朗普政府依然维持强硬姿态。他多次强调，关税是削减美国长期贸易逆差、保护本土产业的必要手段。财政部长贝森特（Scott Bessent）日前更向传媒证实，政府计划在本周内将现有的10%临时关税调升至15%的上限。

值得注意是，第122条赋予的关税权力上限仅为5个月，除非获得国会批准延长。白宫此举被视为在有限时间内「快刀斩乱麻」，试图在法律争议尘埃落定前，先确立新的贸易关税既定事实。

法律专家指出，是次诉讼的一大看点在于特朗普政府的「前后矛盾」。去年，美国司法部曾在一份文件中表示，第122条在应对贸易逆差方面「并无明显应用价值」，与现时政府的立场大相径庭。

然而，亦有分析家认为特朗普政府今次胜算较高。纽约国际贸易法院去年在否决特朗普引用《国际紧急经济权力法》（IEEPA）加税时，曾暗示政府应改用第122条。目前，加入诉讼的州份已扩展至康涅狄格、伊利诺伊、密歇根及维珍尼亚等20多个州，连同肯塔基及宾夕法尼亚州的州长亦有参与，反映美国国内对关税政策的撕裂程度正不断加剧。

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

最Hit
尖沙咀隐世「靓位」$0任坐！免费WiFi+舒服枱櫈 带电脑工作/温书都得 网民：仲有干净厕所
尖沙咀隐世「靓位」$0任坐！免费WiFi+舒服枱櫈 带电脑工作/温书都得 网民：仲有干净厕所
好去处
16小时前
5大最潮湿屋苑!? 电器店抽湿机销售数据揭秘 杏花邨、大埔富蝶邨上榜 第一位「断层式」领先 居民有同感：畀水浸住咁
5大最潮湿屋苑!? 电器店抽湿机销售数据揭秘 将军澳日出康城、大埔富蝶邨上榜 第一位「断层式」领先 居民有同感：畀水浸住咁
生活百科
17小时前
茶楼饮茶收完「茶位费」再收「滚水费」？ 食客结帐不解 引网民热议因为咁样计...
茶楼饮茶收完「茶位费」再收「滚水费」？ 食客结帐不解 引网民猜测「咁样计」...
饮食
12小时前
上水旧校改建简约公屋获港人大赞 列3大优点 楼底高/空气好：住到死都制！
上水旧校改建简约公屋获港人大赞 列3大优点 楼底高/空气好：住到死都制！
生活百科
14小时前
《爱回家》「葱头」宣布姊弟恋玩完 与落选港姐女友转换相处模式：祝愿彼此一切顺利
《爱回家》「葱头」宣布姊弟恋玩完 与落选港姐女友转换相处模式：祝愿彼此一切顺利
影视圈
9小时前
前TVB「失婚咪神」转新Look博桃花？极低胸尽骚超立体白滑上围  新形象显减龄获赞
前TVB「失婚咪神」转新Look博桃花？极低胸尽骚超立体白滑上围  新形象显减龄获赞
影视圈
11小时前
东张西望｜港女嫁内地男泣诉遭骗婚 夫攞身份证后拒养妻活儿爆大镬：个仔唔系我嘅
东张西望｜港女嫁内地男泣诉遭骗婚 夫攞身份证后拒养妻活儿爆大镬：个仔唔系我嘅
影视圈
7小时前
马会行政总裁应家柏（右）代表马会于2024/25 年度公益金周年颁奖典礼上接受由公益金会长李林丽婵（左）颁赠的「公益慈善伙伴大奖」。
绕场一周｜公益慈善伙伴大奖
社会资讯
17小时前
卫星影像组合显示了2026年1月17日（左）与2月1日（右）乌代德空军基地的飞机数量。 路透社
伊朗局势｜苏-24直捣美军中东最大基地 临轰炸前2分钟被卡塔尔击落
即时国际
6小时前
26的婷婷与男友「激战」后黄体破裂险死。第一现场
大血崩︱深圳情侣房间激战 「撞爆」黄体26岁女险死︱有片
即时中国
11小时前