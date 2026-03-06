Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

特朗普撤换国土安全部长诺姆 提名参议员马林接替

更新时间：03:27 2026-03-06 HKT
发布时间：03:27 2026-03-06 HKT

美国内阁总统特朗普出现第二次任期内的首次人事地震。他周四（5日）宣布，撤换饱受争议的国土安全部长诺姆（Kristi Noem），并随即提名奥克拉荷马州共和党参议员马林（Markwayne Mullin）接任，任命于3月31日生效。诺姆将被调任至新设立的「美洲盾牌特使」（Special Envoy for The Shield of the Americas）一职。

国会听证会成导火线 特朗普否认授权宣传片

美联社报道，诺姆的离任早有迹象。本周她在国会听证会上遭到民主、共和两党议员的严厉质询，尤其是关于一项耗资2.2亿美元、由她亲自出镜呼吁非法移民自愿离境的广告活动。诺姆辩称特朗普事前知情，惟特朗普周四接受路透社访问时公开唱反调，指自己并未签署同意该项广告计划。

ICE执法枪杀平民  引发全国抗议

此外，诺姆在任内推行强硬移民政策，期间发生ICE（移民局）执法人员在明尼阿波利斯枪杀两名示威者的惨剧，引发全国抗议及诉讼。她在处理灾害应变、联邦紧急事务管理署（FEMA）资金分配速度，以及数十亿美元部门开支的透明度问题上，亦引起共和党党内不满。

转任新设特使 诺姆强颜欢笑读稿

特朗普在社交媒体 Truth Social 发文，一方面大赞马林是「备受尊敬」的参议员，另一方面则安抚诺姆，称其在边境问题上取得了「显赫成就」，并将出任专门负责西半球安全倡议的「美洲盾牌特使」。

戏剧性的是，在特朗普宣布消息后不久，诺姆仍按原定计划出席国土安全部活动。她站在台上对被撤换一事只字不提，仅照本宣科阅读预备好的讲稿，重申特朗普在上月国情咨文中的讯息，场面略显尴尬。

马林将任代理部长 参议院需确认任命

根据联邦法律关于行政部门职位空缺的规定，马林在提名正式悬而未决期间，获准先以代理部长身份履行职务。作为前综合格斗（MMA）选手及共和党内的强硬派，马林预料将延续特朗普的边境执法路线。特朗普预计于周六在佛罗里达州多拉尔（Doral）宣布更多关于「西半球安全倡议」的细节。

 

