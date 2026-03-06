Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

伊朗局势｜特朗普：不能接受哈梅内伊儿子接班 称要亲自拣选伊朗新领袖

更新时间：02:31 2026-03-06 HKT
发布时间：02:31 2026-03-06 HKT

中东战云密布，伊朗最高领袖哈梅内伊日前在美以联合空袭中丧生后，德黑兰政权继任人选引发全球关注。美国总统特朗普周四（5日）接受美媒《AXIOS》采访时放话，强调美方必须亲自参与伊朗下一任领导人的挑选过程，并明确拒绝由哈梅内伊次子穆杰塔巴（Mojtaba Khamenei）接任，直指对方是个「无足轻重人物」（lightweight）。

特朗普： 等于逼美国五年内重启战争

特朗普在访问中重申，他绝不接受任何延续哈梅内伊强硬政策的继任者。他警告，若伊朗新领导层维持现状，将迫使美国在「五年内」再次面临战争。他形容穆杰塔巴为不可接受的人选，并表示：「他们（伊朗专家会议）是在浪费时间。我必须像在委内瑞拉处理（代理总统）罗德里格斯（Delcy Rodriguez）那样，参与任命过程。」

援引委内瑞拉模式 欲扶植「和谐」领导层

特朗普所指的「委内瑞拉模式」，是指美军在今年1月采取行动逮捕委国总统马杜罗（Nicolas Maduro）后，美国随即介入该国政局，与代理总统德尔西·罗德里格斯达成某种形式的合作。特朗普认为，这种「强势介入、确保配合」的策略亦应套用于伊朗，以寻求一名能为伊朗带来「和谐与和平」的领导人。

伊朗推迟正式宣布 继任人选仍存变数

与此同时，伊朗国内政局动荡。据报负责遴选领袖的「专家会议」原本计划于周四正式宣布继任人选，但在以色列及美国的持续空袭威胁下，相关声明及哈梅内伊的葬礼均被无限期推迟。

虽然有消息指穆杰塔巴在伊斯兰革命卫队（IRGC）的支持下已获内部通过，但伊朗驻外官方机构随后澄清，指传媒有关选出继任人的报道「没有官方依据」。特朗普此时的高调表态，无疑令原本已极其复杂的伊朗权力交接期，再增添外交与军事博弈的变数。

