Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

名古屋主妇命案｜疑凶事隔27年正式被起诉 疑因妒忌狠杀高中同学妻

即时国际
更新时间：00:21 2026-03-06 HKT
发布时间：00:21 2026-03-06 HKT

日本名古屋1999年发生一宗家庭主妇命案，当时32岁的高羽奈美子在自宅遭利刃攻击，失血过多身亡。案件悬而未决26年，直到去年警方锁定DNA比对结果，逮捕疑凶安福久美子，名古屋地方检察厅今（5日）正式依杀人罪起诉，认定其具备刑事责任能力。

相关新闻：26年前名古屋命案告破 主妇疑犯爆动机：「想让死者丈夫尝独自育儿苦头」

高羽奈美子遇害时，儿子年仅2岁，原本一家人生活幸福美满。 高羽悟
高羽奈美子遇害时，儿子年仅2岁，原本一家人生活幸福美满。 高羽悟

案发于1999年11月13日下午2时30分，高羽奈美子被发现陈尸在爱知县名古屋市西区一栋公寓内。根据起诉书，安福久美子涉嫌使用利刃，多次刺向奈美子颈部等部位，导致她失血过多死亡。

疑犯是死者丈夫高羽悟的高中同学，疑因1999年6月一次聚会得知昔日暗恋对象婚后生活美满，心生嫉妒而狠下毒手。

相关新闻：日少妇被杀真相成谜 名古屋26年悬案终解 凶手竟是死者丈夫同学

高羽悟持续租下「名古屋家庭主妇命案」现场保存证物。 美联社资料图
高羽悟持续租下「名古屋家庭主妇命案」现场保存证物。 美联社资料图

事件发生后，高羽悟坚持续租案发单位长达26年，目的是保存现场血迹等重要线索。由于当时杀人案件存在时效限制，案件一度未能侦破。直至2010年日本修改法律，废除杀人罪时效，案件得以继续调查。爱知县警方历经多年，访谈超过5000名相关人士。

去年8月，警方首次要求安福久美子提供DNA，但遭拒绝。至去年10月，她最终同意提供DNA并前往警局应讯，结果DNA与现场血迹完全符合，隔天即遭逮捕。

安福久美子称刺死死者的动机是想让死者丈夫体会「独自育儿」的痛苦。（示意图）iStock
安福久美子称刺死死者的动机是想让死者丈夫体会「独自育儿」的痛苦。（示意图）iStock

安福久美子在被捕初期承认犯案，并坦言「案发后每天都感到惶恐不安」，随后却改为缄默。去年11月至今年2月，检方对她进行鉴定，确认其在案发时具有刑事责任能力，遂正式落案起诉。

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

最Hit
尖沙咀隐世「靓位」$0任坐！免费WiFi+舒服枱櫈 带电脑工作/温书都得 网民：仲有干净厕所
尖沙咀隐世「靓位」$0任坐！免费WiFi+舒服枱櫈 带电脑工作/温书都得 网民：仲有干净厕所
好去处
12小时前
5大最潮湿屋苑!? 电器店抽湿机销售数据揭秘 杏花邨、大埔富蝶邨上榜 第一位「断层式」领先 居民有同感：畀水浸住咁
5大最潮湿屋苑!? 电器店抽湿机销售数据揭秘 将军澳日出康城、大埔富蝶邨上榜 第一位「断层式」领先 居民有同感：畀水浸住咁
生活百科
12小时前
茶楼饮茶收完「茶位费」再收「滚水费」？ 食客结帐不解 引网民热议因为咁样计...
茶楼饮茶收完「茶位费」再收「滚水费」？ 食客结帐不解 引网民猜测「咁样计」...
饮食
7小时前
钟培生庄雅婷爆婚讯｜区议员准新娘6字形容钟培生  丰满身材IG放题成热话  被指撞样前TVB花旦
01:49
钟培生庄雅婷爆婚讯｜区议员准新娘6字形容钟培生  丰满身材IG放题成热话  被指撞样前TVB花旦
影视圈
8小时前
上水旧校改建简约公屋获港人大赞 列3大优点 楼底高/空气好：住到死都制！
上水旧校改建简约公屋获港人大赞 列3大优点 楼底高/空气好：住到死都制！
生活百科
9小时前
《爱回家》「葱头」宣布姊弟恋玩完 与落选港姐女友转换相处模式：祝愿彼此一切顺利
《爱回家》「葱头」宣布姊弟恋玩完 与落选港姐女友转换相处模式：祝愿彼此一切顺利
影视圈
4小时前
00后补习老师为「爱」启德置业 两个月情变分手 供楼占收入九成 「去旅行都有罪恶感」
00后补习老师为「爱」启德置业 两个月情变分手 供楼占收入九成 「去旅行都有罪恶感」
楼市动向
18小时前
马会行政总裁应家柏（右）代表马会于2024/25 年度公益金周年颁奖典礼上接受由公益金会长李林丽婵（左）颁赠的「公益慈善伙伴大奖」。
绕场一周｜公益慈善伙伴大奖
社会资讯
13小时前
前TVB「失婚咪神」转新Look博桃花？极低胸尽骚超立体白滑上围  新形象显减龄获赞
前TVB「失婚咪神」转新Look博桃花？极低胸尽骚超立体白滑上围  新形象显减龄获赞
影视圈
6小时前
公屋首派19楼以为执到宝？楼主实地考察后揭「残酷真相」 最大敌人并非楼梯｜Juicy叮
公屋首派19楼以为执到宝？楼主实地考察后揭「残酷真相」 最大敌人并非楼梯｜Juicy叮
时事热话
8小时前