名古屋主妇命案｜疑凶事隔27年正式被起诉 疑因妒忌狠杀高中同学妻

日本名古屋1999年发生一宗家庭主妇命案，当时32岁的高羽奈美子在自宅遭利刃攻击，失血过多身亡。案件悬而未决26年，直到去年警方锁定DNA比对结果，逮捕疑凶安福久美子，名古屋地方检察厅今（5日）正式依杀人罪起诉，认定其具备刑事责任能力。

相关新闻：26年前名古屋命案告破 主妇疑犯爆动机：「想让死者丈夫尝独自育儿苦头」

高羽奈美子遇害时，儿子年仅2岁，原本一家人生活幸福美满。 高羽悟

案发于1999年11月13日下午2时30分，高羽奈美子被发现陈尸在爱知县名古屋市西区一栋公寓内。根据起诉书，安福久美子涉嫌使用利刃，多次刺向奈美子颈部等部位，导致她失血过多死亡。

疑犯是死者丈夫高羽悟的高中同学，疑因1999年6月一次聚会得知昔日暗恋对象婚后生活美满，心生嫉妒而狠下毒手。

相关新闻：日少妇被杀真相成谜 名古屋26年悬案终解 凶手竟是死者丈夫同学

高羽悟持续租下「名古屋家庭主妇命案」现场保存证物。 美联社资料图

事件发生后，高羽悟坚持续租案发单位长达26年，目的是保存现场血迹等重要线索。由于当时杀人案件存在时效限制，案件一度未能侦破。直至2010年日本修改法律，废除杀人罪时效，案件得以继续调查。爱知县警方历经多年，访谈超过5000名相关人士。

去年8月，警方首次要求安福久美子提供DNA，但遭拒绝。至去年10月，她最终同意提供DNA并前往警局应讯，结果DNA与现场血迹完全符合，隔天即遭逮捕。

安福久美子称刺死死者的动机是想让死者丈夫体会「独自育儿」的痛苦。（示意图）iStock

安福久美子在被捕初期承认犯案，并坦言「案发后每天都感到惶恐不安」，随后却改为缄默。去年11月至今年2月，检方对她进行鉴定，确认其在案发时具有刑事责任能力，遂正式落案起诉。