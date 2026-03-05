夹缝中逃生｜出䢂瞬间机厢往上暴升 印度男奇迹滑出避「铡头」︱有片

印度古加拉特邦一处公寓发生惊险升降机事故，一名男子正要出䢂之际，升降机厢突然急速往上冲，男子差点在升降机和楼层之间的缝隙中夹死，所幸在千钧一发之间「成功出䢂」。

事件周二发生在古加拉特邦瓦尔萨德（Valsad） Sardar Heights社区。监控录像显示，该名住在9楼的男子进入升降机后，按了前往1楼的按钮，接着把头靠在升降机门上等待出䢂。

升降机抵达1楼后开门，男子正准备要离开，一只脚伸出去，升降机突然瞬间往上升。男子惊险从越来越窄的缝隙滑出，差一点就被夹住头、手其至有可能丧命。

男子头部撞到升降机，受了轻伤，接受治疗后已无大碍。后来技术人员抵达现场检查，发现可能是升降机驱动系统故障。该升降机已经暂停使用，未来几天将对所有升降机进行全面检查与维修。

