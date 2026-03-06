麻疹疫情｜ICE德州最大拘留营爆疫 14人确诊逾百人要隔离

美国移民及海关执法局（ICE）证实，其位于德州埃尔帕索（El Paso）的全国最大拘留设施发麻疹疫情，迫使设施紧急封锁。发言人表示，所有确诊病例均已「集中隔离」，以防病毒进一步扩散。

涉事东蒙大拿营（Camp East Montana）位于布利斯堡陆军基地（Fort Bliss）内，发言人扛示目前有14人确诊，112人因接触史被隔离。设施暂对访客及律师关闭。

美国德州埃尔帕索过境点。 路透社

「帐篷城」争议不断

这场公共卫生危机只是东蒙大拿营一系列争议的最新一桩。自去年启用以来，该设施已有3名被拘留者在羁押期间死亡，引发外界对其管理和医疗条件的严重质疑。其中，36岁尼加拉瓜籍男子迪亚兹（Victor Manuel Diaz）于1月14日「疑似自杀身亡」；48岁危地马拉籍男子加斯帕尔-安德烈斯（Francisco Gaspar-Andres），因肝硬化及心脏肥大并发症病逝；55岁古巴籍男子坎波斯（Geraldo Lunas Campos）则被判定为他杀。

尽管ICE声称其为被拘留者提供全面的医疗照护，但接二连三的死亡事件与此次疫情爆发，让议员埃斯科巴公开呼吁立即关闭东蒙大拿营。

神秘承包商获超高额合约

东蒙大拿营采用软式帐篷结构，平均容纳近3000人，是ICE近年来愈发依赖的拘留模式。然而，负责建造与营运该设施的承包商背景成谜。总部位于维珍尼亚州的「采购物流有限责任公司」（Acquisition Logistics LLC），此前从未经营过任何ICE设施，去年夏季举突然获得价值高达12亿美元（近94亿港元）的巨额合约。调查显示，这间公司由肯尼思·瓦格纳（Kenneth Wagner）在私人住宅中经营，公司网站没有内容，此前接获的最大合约金额仅为1600万美元（约1.25亿港元）。代表该选区的民主党众议员埃斯科巴（Veronica Escobar）已要求对承包商展开调查。