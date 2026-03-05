神父集体性侵｜检察长揭教区包庇逾半世纪 有疑犯仅休假获供养至死

美国罗德岛州总检察长内罗纳（Peter Neronha）发表震撼报告，揭开这个美国天主教人口比例最高州份的黑暗历史。该州天主教会数十年来系统性地包庇性侵儿童的神职人员，主教们更关心教会声誉多过受害人，仅将涉案神父调职，不报警也不作内部调查。

逾300童遭神父侵犯

罗德岛普罗维登斯教区圣伯多禄圣保禄主教座堂。 美联社



调查发现，自1950年至今，有至少75名神职人员涉案，已知受害人超过300名儿童。内罗纳指出，自2002年邻近的波士顿教区丑闻曝光后，问题处理依然远远不足，他期望这份报告能推动法律改革，赋予调查人员更大权力，并帮助受害者寻求正义。

报告揭示，教区有一套行之有年的包庇手法。每逢接到投诉，教会不会彻底调查或联系执法部门，反而将受到指控的神父调往新职位，这种做法与波士顿、费城等地调查揭露的模式如出一辙。

教会性侵案受害人韦伯（Ann Hagan Webb）在罗德岛州总检察长办公室接受采访。 美联社

早在1950年代，普罗维登斯教区便设立「灵修静养式设施」，供被指控的神父「治疗」。到了1990年代，涉案神父则被安排休假。例如，神父卡彭蒂尔（Robert Carpentier）在1992年承认性侵后，仅被送往治疗中心并安排休假，最终安然退休还获教区供养至死。绝大多数涉案神父都逃过了法律与教会的双重问责。

为波士顿天主教区受害儿童伸张正义的律师加拉贝迪安（Mitchell Garabedian）对此辛辣评论：「如今要信任普罗维登斯教区保护儿童，就如同信任经验丰富的银行劫匪成为银行柜员。」

报告中的一个案例显示，即使审查委员会认定性侵指控可信，教会高层仍选择包庇。一名幸存者描述，已故的蒙席阿拉德（John Allard）在1981年对他进行了长达一年的培养关系后开始性侵。尽管指控可信，在时任普罗维登斯主教托宾（Thomas Tobin）的敦促下，梵蒂冈竟允许阿拉德（John Allard）直接退休，而非将其免去神职。

更为讽刺的是，报告指出，一名负责听取性侵投诉的教区审查委员会成员桑蒂利神父（Francis Santilli），本人也曾被指控性侵。他在投诉后辞职，但之后持续活跃于神职工作，直到2022年才被撤职。

教区方面回应称，报告的存在本身就证明了教会愿意透明化，并辩称报告呈现的历史问题并非「持续存在或新揭露的事件」。然而，总检察长内罗纳（Peter Neronha）反驳称，教区并不合作，在调查过程中多次拒绝其团队访谈关键人员。