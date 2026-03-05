伊朗局势｜白宫称西班牙改与美军合作 西外长：并没有
更新时间：15:50 2026-03-05 HKT
美国总统特朗普周二批评西班牙未全力支持美国对伊朗的军事行动，并扬言终止与西班牙的所有贸易往来，白宫周三称西班牙已同意与美军合作，但西班牙外交部长阿尔巴雷斯（Jose Manuel Albares）否认此说法，表明没有和美国达成任何协议。
不满西班牙拒供军事基地
美军日前对伊朗发动「史诗怒火行动」（Operation Epic Fury）。特朗普3日在白宫与德国总理默茨（Friedrich Merz）会面时表示，西班牙在此次行动中拒让美国使用其军事基地，态度「不友好」。特朗普说：「我们打算切断与西班牙的所有贸易往来，我们不想和西班牙有任何瓜葛」。
特朗普同时批评西班牙未支持北约组织（NATO）将军费支出提高至国内生产毛额（GDP）5％的目标，指西班牙在安全议题上未展现应有的承担。
白宫新闻秘书李威特（Karoline Leavitt）4日举行例行记者会表示，根据她掌握的情况，西班牙「在过去几小时内已同意与美军合作」，且军方已开始协调。
然而，西班牙外交部长阿尔巴雷斯否认合作，称西班牙政府对美伊战争的立场并未改变，也未同意让美国使用西班牙基地对伊朗发动攻击。
阿尔巴雷斯说，不清楚白宫说法的依据为何，也不知道相关说法从何而来，强调西班牙政府的立场仍维持原先政策。
