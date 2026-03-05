伊朗局势｜美击沉伊朗军舰影片曝光 二战后首用鱼雷杀敌酿至少80死

中东战火由陆地蔓延至印度洋深处。美国国防部长赫格塞思（Pete Hegseth）于周三（4日）证实，美军日前动用鱼雷击沉一艘伊朗军舰，这亦是自第二次世界大战以来，美军罕有在实战中出动鱼雷执行击沉任务。事件造成惨重伤亡，邻国斯里兰卡方面估计，船上至少80人丧生，百余人失踪。

伊朗护卫舰遭深海狙击 船上载180人

据悉，被击沉的军舰为伊朗护卫舰「德纳号」（IRIS Dena）。该舰早前赴孟加拉湾参加多国海军演习，事发时正从印度东部港口启程返回伊朗。美国防部在社交平台发布击沉护卫舰的影片，赫格塞思在新闻发布会上透露，该舰当时「自以为在国际水域很安全」，结果遭到美军鱼雷精准伏击沉没。从画面可见，护卫舰甲板上疑似起火，当鱼雷击中护卫舰时，海面上击起巨大浪花。

斯里兰卡海军接报后随即展开大规模搜救。根据文件纪录，该舰载有约180人。斯里兰卡副外长引述初步消息指，事故造成至少80人死亡、78人受伤，另有101人下落不明；不过斯里兰卡海军发言人随后修正数据，指目前已有32人获救。

美方：即将夺取伊朗全境制空权

赫格塞思形容是次行动「堪称史诗级」，并高调宣称行动开始仅四天，伊朗的军事能力正「以小时为单位消解」。他指出，随著美军实力变得更强、更具优势，今日已有更多战机及轰炸机抵达中东前线。

美军参谋长联席会议主席凯恩（Dan Caine）补充指，美军战略初期侧重于利用巡航导弹清除伊朗防空网，目前目标已基本达成，美以联军预计在数天内即可「完全控制」伊朗领空。

随著伊朗防御系统瓦解，美军宣布战略重心将由边境转向伊朗内陆。赫格塞思表示，美方计划利用GPS导引炸弹及先进战机，对伊朗境内的军事及核心目标进行更密集、更深入的精确空袭。

目前，印度洋搜救行动仍在进行中，国际社会正密切关注这宗二战后罕见的鱼雷袭击事件，会否导致中东战事进一步扩大至全球主要航道。