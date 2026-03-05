英国拘3男子涉违国安法 指与中国有关 据报包括工党国会议员伴侣  

伦敦大都会警方于周三（4日）拘捕三名涉嫌违反《国家安全法》的男子，指三人协助外国情报机构。英国当局公布反恐警务调查，指案件涉及中国。

军情处及警方指控三人涉嫌卷入情报活动，据 Political UK 报道，其中一名39岁被捕男子名为 David Taylor，是现任工党苏格兰 East Kilbride and Strathaven 区国会议员里德（Joani Reid）的伴侣。另一名被捕者据报是某位前任工党议员的伴侣，唯身份尚未公开。

伦敦大都会警方于周三（4日）拘捕三名涉嫌违反《国家安全法》的男子，指三人协助外国情报机构。Alamy 示意图

伦敦警方表示，是次行动属反恐警务调查的一部分。被捕的三名男子年龄分别为39岁、43岁及68岁，分别在伦敦、威尔斯波伊斯（Powys）及庞提克伦（Pontyclun）落网。三人被指违反英国《国安法》第3条，涉嫌协助外国情报机构。

警方随后搜查了三名被告的住所，并联同威尔斯及苏格兰的反恐警察，在伦敦、卡迪夫（Cardiff）及苏格兰东基尔布莱德（East Kilbride）等另外三个地点进行额外搜查。伦敦反恐警察指挥官 Helen Flanagan 指，案件性质严重，但目前对公众不构成迫在眉睫的直接威胁。

英国保安大臣翟伟绅在国会表示，英方已就此案向北京及驻英中国外交官发出正式外交照会（Démarche）。