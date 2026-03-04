伊朗局势｜北约成功拦截伊朗导弹 进入土耳其领空前击毁

土耳其国防部4日表示，一枚从伊朗发射的弹道导弹，在飞越伊拉克与叙利亚上空、朝土耳其领空方向前进时，被北约防空系统成功拦截摧毁，事件未造成人员伤亡。安卡拉对此提出抗议，凸显区域冲突外溢风险升高。

半岛电视台（Al Jazeera）报道引述土耳其国防部声明指出，这枚导弹在进入土耳其领空前，就被部署在地中海东部的北约空中与导弹防御系统锁定，并「使其失效」。目前未知导弹原本锁定甚么目标。

美以向伊朗发动军事行动。(路透社)

安卡拉强调，土耳其保留对任何敌对行为作出回应的权利，同时呼吁各方避免冲突进一步升高。土耳其外长费丹已致电伊朗外长阿拉格齐，对这枚朝土耳其方向飞来的导弹提出正式抗议，并警告任何可能扩大战火的行动都应避免。

北约发言人表示，组织「坚定与所有盟国站在一起，包括土耳其」，强调北约在空防与导弹防御等领域的吓阻与防卫态势依然强健。土耳其是北约成员国。

土耳其南部的因吉尔利克空军基地（Incirlik Air Base）是外国军队使用的重要设施，主要由美国与其他北约盟国进驻。1991年波斯湾战争期间，该基地是美国主导行动的重要后勤与空中支援据点，之后也成为伊拉克与阿富汗行动的关键运补枢纽。2003年美国入侵伊拉克时，土耳其曾拒绝美军使用该基地，但2014年起因打击伊斯兰国，基地再度被广泛用于空袭任务。