Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

伊朗局势｜北约成功拦截伊朗导弹 进入土耳其领空前击毁

即时国际
更新时间：22:42 2026-03-04 HKT
发布时间：22:42 2026-03-04 HKT

土耳其国防部4日表示，一枚从伊朗发射的弹道导弹，在飞越伊拉克与叙利亚上空、朝土耳其领空方向前进时，被北约防空系统成功拦截摧毁，事件未造成人员伤亡。安卡拉对此提出抗议，凸显区域冲突外溢风险升高。

半岛电视台（Al Jazeera）报道引述土耳其国防部声明指出，这枚导弹在进入土耳其领空前，就被部署在地中海东部的北约空中与导弹防御系统锁定，并「使其失效」。目前未知导弹原本锁定甚么目标。

美以向伊朗发动军事行动。(路透社)
美以向伊朗发动军事行动。(路透社)

安卡拉强调，土耳其保留对任何敌对行为作出回应的权利，同时呼吁各方避免冲突进一步升高。土耳其外长费丹已致电伊朗外长阿拉格齐，对这枚朝土耳其方向飞来的导弹提出正式抗议，并警告任何可能扩大战火的行动都应避免。

北约发言人表示，组织「坚定与所有盟国站在一起，包括土耳其」，强调北约在空防与导弹防御等领域的吓阻与防卫态势依然强健。土耳其是北约成员国。

土耳其南部的因吉尔利克空军基地（Incirlik Air Base）是外国军队使用的重要设施，主要由美国与其他北约盟国进驻。1991年波斯湾战争期间，该基地是美国主导行动的重要后勤与空中支援据点，之后也成为伊拉克与阿富汗行动的关键运补枢纽。2003年美国入侵伊拉克时，土耳其曾拒绝美军使用该基地，但2014年起因打击伊斯兰国，基地再度被广泛用于空袭任务。

 

 

 

 

 

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

最Hit
业主装修后厕所对正楼下厨房 30年邻居感恶心「觉得头顶有人如厕」最终交法院裁决
业主装修后厕所对正楼下厨房 30年邻居感恶心 「觉得头顶有人如厕」最终交法院裁决
家居装修
7小时前
小红书疯传香港$1过夜攻略！位处市区有齐独立包厢+洗手间 网民：比重庆大厦强多了
小红书疯传香港$1过夜攻略！位处市区有齐独立包厢+洗手间 网民：比重庆大厦强多了
生活百科
8小时前
吴绮莉首回应成龙经济援助卓林 6字一针见血 爆跟女儿最新关系罕谈爱情：仲未揾到个啱
01:12
吴绮莉首回应成龙经济援助卓林 6字一针见血 爆跟女儿最新关系罕谈爱情：仲未揾到个啱
影视圈
10小时前
30岁「戒淫邪」女星劈价卖楼蚀过百万离场 恋富二代天价入货 曾赤裸拍戏陷隆胸风波
30岁「戒淫邪」女星劈价卖楼蚀过百万离场 恋富二代天价入货 曾赤裸拍戏陷隆胸风波
影视圈
7小时前
伊朗局势｜传哈梅内伊之子当选伊朗最高领袖 特朗普宣布断绝与西班牙贸易｜持续更新
01:19
伊朗局势｜哈梅内伊国葬宣布延期 美军鱼雷击沉伊朗军舰｜持续更新
即时国际
3小时前
旺角惊遇「唔靓女」诈骗团 港男曝光样貌兼「核弹级」点评 狂吸百万网民围观：惨过俾人拉！｜Juicy叮
旺角惊遇「唔靓女」诈骗团 港男曝光样貌兼「核弹级」点评 狂吸百万网民围观：惨过俾人拉！｜Juicy叮
时事热话
7小时前
郭蔼明会计师胞妹靓样罕曝光 高颜值媲美明星抢镜过家姐 港姐冠军爆：佢系我最大后台
郭蔼明会计师胞妹靓样罕曝光 高颜值媲美明星抢镜过家姐 港姐冠军爆：佢系我最大后台
影视圈
12小时前
44岁混血女星惊爆确诊乳癌  单边确诊仍「双边切除」 乳房重建完成效果惊人
44岁混血女星惊爆确诊乳癌  单边确诊仍「双边切除」 乳房重建完成效果惊人
影视圈
4小时前
苏伟贤与田泰安两及其家人皆已安全登机，正在返港途中。
苏伟贤田泰安登机回港
马圈快讯
8小时前
62岁诊所姑娘疑穿柜桶底 女老板放生兼畀Bonus竟反遭「追杀」 事主亲揭心酸内情｜Juicy叮
62岁诊所姑娘疑穿柜桶底 女老板放生兼畀Bonus竟反遭「追杀」 事主亲揭心酸内情｜Juicy叮
时事热话
10小时前