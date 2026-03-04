Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

伊朗护卫舰在斯里兰卡被潜艇击中 爆炸后极速沉没150人失踪

即时国际
更新时间：20:32 2026-03-04 HKT
发布时间：20:32 2026-03-04 HKT

伊朗穆奇级护卫舰「伊里斯·德纳号」（IRIS Dena）在斯里兰卡对开海域遭潜艇击沉，船上共有180人。斯里兰卡军方收到求救讯号后派人救援，救起32人，据法新社报道，该舰在发生爆炸后1小时内极速沉没，约有150人失踪。

斯里兰卡外交部长赫拉特表示，这艘护卫舰于周三黎明发出求救信号，一艘救援船1小时内抵达该海域，但靠近时发现护卫舰已完全沉没，只剩下一片油污。

据法新社报道，船员报告船沉没前发生过爆炸。

斯里兰卡两艘海军舰艇和一架飞机已被派往现场搜寻幸存者。斯里兰卡海军和空军均表示，由于救援行动涉及他国军队，因此不会公布救援影片。

