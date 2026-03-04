冷血韩女怀孕36周堕胎 两医涉谋杀判刑6年、4年
更新时间：17:20 2026-03-04 HKT
发布时间：17:20 2026-03-04 HKT
发布时间：17:20 2026-03-04 HKT
南韩一名26岁女子，一年多前在YouTube上载「堕胎Vlog」影片，自称36周才发现怀孕但不想生，找到医生进行手术取出胎儿的过程，事件震撼南韩社会。
当局追查并控告女子及2名执刀医生谋杀，首尔中央地方法院今裁定2名医生杀人罪成，分别判刑6年及4年；女子则被判3年、缓刑5年及200小时社会服务令。
揭诊所非法为逾500妇堕胎
警方调查此案时，发现妇产科诊所81岁尹姓院长，非法经营医疗场所并向527名孕妇收取高额堕胎费，总计金额达14.6亿韩圜（约775万港元）。而尹姓医生年事已高无法执刀，实际上都是由62岁沈姓医生代刀。
根据当时的报道，两名医生坚称取出的是「死胎」，不认谋杀。但当局调查显示，本案26岁女子剖腹后，医生用毛毯包裹仍然活着的婴儿，放入冷冻柜致婴儿死亡。尹某还伪造医疗纪录，讹谎女子有出血和腹痛等症状及诞下死胎。
首尔中央地方法院法官，今依照杀人罪判处尹姓医生6年有期徒刑、沈姓医生4年有期徒刑。至于堕胎女子则是判刑3年、缓刑5年，并且需完成200个小时的社区服务。
