伊朗局势｜以色列早入侵德黑兰街头闭路电视系统 AI分析找出打击目标

美国及以色列以上周末联手空袭德黑兰，顺利铲除伊朗最高领袖哈梅内伊及多名高官。外媒报道引述以色列知情官员称，早在几年前已入侵德黑兰街头的交通监视器，绘制城市详图、确定移动模式，掌握敌方首都内正发生的错综复杂实况。

AI目标产生器给出14位元座标

据称这些监视器只是更复杂系统的一部分。以色列建构了由人工智能（AI）驱动的「目标产生器」，用强大的电脑进行处理、分类和分析海量资料，包括视觉情报、人力情报、讯号情报、截获通讯、卫星影像等，以获得精确至14位元网格座标的的目标位置。

德黑兰一处警察局被轰炸粉碎。 美联社

德黑兰在美以空袭下冒出浓烟。 美联社

消息人士说，该系统在过去10年内建立，需要包括技术专家、资料分析师和工程师在内的团队来验证打击建议，并微调流程。

这套系统再加上以色列渗透伊朗核心圈的能力，多年来已暗杀数十名伊朗顶尖核科学家和官员、窃取核档案，并在德黑兰击毙哈马斯政治领导人。

去年6月，以色列与伊朗12日战争一开打，以色列国防军就发挥了同等战力。当时以军击毙伊朗最高阶军官、伊斯兰革命卫队首脑，以及最高领袖哈梅内伊的亲信等人。

当美以上周联手大规模空袭伊朗，这套系统再度发挥作用，成功击杀头号目标哈梅内。以色列官员认为，他在认为自己在白天受到的安全威胁较小。以色列国防部长卡兹（Israel Katz）早前透露，去年6月没机会攻击他，是因为他很可能默默躲在地下掩体中。