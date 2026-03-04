伊朗局势｜美战机遭科威特友军误击 男女飞官落地后极致差别待遇惹笑
更新时间：14:00 2026-03-04 HKT
战场上除炮火外，竟然还有「性别的残酷考验」？美军3架战斗机日前在科威特上空遭到友军误击坠毁，所幸6名飞行员全数弹射逃生。然而，网上疯传的两段落地影片却引起热议，男飞官一落地就被当地人包围险些惨遭毒打，而女飞官降落后却获得当地男子温柔安抚与感谢。这极致的差别待遇让网民笑称是「史上最真实的大型双标现场」。
科威特防空部队摆乌龙
美国中央司令部于当地时间2日清晨发出声明，证实3架美军F-15战机在科威特上空执行任务时，被科威特防空部队「摆乌龙」误击坠落。幸战机上的飞行员都在千钧一发之际成功弹射跳伞，目前均无大碍，科威特军方已表示正展开内部调查。
同样是坠机命运大不同
这场坠机意外意外延伸出爆笑插曲。有网上影片可见，一名男飞官降落后立刻被当地民众团团包围，有人甚至拉扯他的装备并举起武器作势攻击，吓得他不断大喊「我是美军！」，才免于挨打。
反观另一段影片，一名女飞官落地后，掌镜的当地男子立刻化身「暖男」上前关心，不断地说：「妳安全了」，更感谢她来帮助自己的国家，逗得女飞官露出腼腆微笑。
这两段「同命不同运」的影片被网民疯狂对比转发。有人搞笑留言：「说好的两性平权呢？」、「叫你刮胡子你不听」。不过，有网民点出真相，因为敌对的伊朗根本不可能有女飞行员，所以当地人一看到女性就知道是「自己人」；而男飞官因为蓄了满脸胡子，才被误认成伊朗敌军。
