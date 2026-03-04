Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

游日注意｜日本国立博物馆拟推「价格双轨制」　外国游客最迟2031年起须付更贵门票

更新时间：09:35 2026-03-04 HKT
随着访问日本的外国游客增加，日本文化厅决定，国立的美术馆与博物馆门票在2031年底前导入「价格双轨制」，向外国人收取更多入场费用。

日本国立美术馆与博物馆门票在2031年底前导入「价格双轨制」。(东京国立博物馆网站图片)
拟2031年底前实施

日本放送协会（NHK）昨日报道，文化厅指出，文化厅管理的国立美术馆与博物馆，共12间设施的门票不论国籍，都是相同价格，但文化厅以「希望（外国人）对于提供给外国人的展览与语音导览等服务，承担相应的负担」为由，已经决定在2031年3月前导入价格双轨制，向外国人收取较多的费用。

这是文化厅首度向下辖设施揭示导入这种制度，未来各间设施将自行讨论开始时间与具体价格。日本参考法国罗浮宫博物馆的做法后，相关讨论逐渐具体化。然而，这种制度衍生的问题包括减少游客参观意愿，以及确认访客国籍等。

