伊朗局势｜《纽时》：美刺杀哈梅内伊惹中方不满 外交部回应何立峰巴黎见贝特森传闻

美国联手以色列空袭伊朗并击杀最高领袖哈梅内伊，引发中方强烈反弹。《纽约时报》指出，中国仍有可能考虑取消或延后习近平与特朗普的会晤，以表达对华府动用军事力量推翻伊朗政权的不满。不过，彭博昨日有消息指，国务院副总理何立峰与美国财长贝森特（Scott Bessent）料于3月中旬于法国巴黎会面，意味中美领导人见面，暂时未受伊朗战事影响。

昨日在外交部例行记者会上，有外媒查问，彭博社报道，何立峰预计将于下周在巴黎同美国财政部长贝森特会面并讨论中美经贸协议。外交部发言人毛宁表示，建议向中方主管部门了解。

相关报道：伊朗局势｜传哈梅内伊之子当选伊朗最高领袖 特朗普宣布断绝与西班牙贸易｜持续更新

美国与以色列联手发动「史诗怒火」行动。(美联社)

彭博：何立峰三月中旬于巴黎会美财长贝森特

针对哈梅内伊遇刺，外交部长王毅迅速表态，指控美以政府公然击杀他国领袖，并承诺坚定支持伊朗的主权与安全。哈梅内伊之死距离美军掳获委内瑞拉总统马杜罗（Nicolas Maduro）不到两个月，两名中国重要盟友相继垮台，被视为美国对中国全球战略的强硬反击。

不过，据彭博昨日的消息指，国务院副总理何立峰与美国财长贝森特（Scott Bessent）料于3月中旬于法国巴黎会面，意味外传中美领导人见面，未受伊朗战事影响，目前仍如期进行。

相关报道：伊朗局势︱彭博：何立峰三月中旬于巴黎会美财长贝森特 料习特会不受影响

(路透社)

霍尔木兹海峡面临封锁恐冲击中国经济

作为全球最大能源进口国，中国高度关切伊朗威胁袭击霍尔木兹海峡（Strait of Hormuz）的言论。这条承载全球五分之一石油运输的水道一旦受阻，将导致国际油价飙升，直接冲击中国经济稳定。

白宫透露特朗普与习近平将于3月31日在北京举行峰会，但中方至今尚未证实细节。分析人士认为，尽管不满中东变局，北京仍希望争取美国延长贸易休战、放宽科技限制并降低对台支持。前白宫官员葛维兹（Julian Gewirtz）指出，比起中东战事，北京目前更关切如何应对美国的整体对华战略。

相关报道：伊朗局势 · 拆局｜美以空袭伊朗影响中美关系？ 学者料特朗普访华计划不变