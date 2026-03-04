Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

伊朗局势｜传哈梅内伊之子当选最高领袖 前总统内贾德暗杀生还

即时国际
更新时间：07:12 2026-03-04 HKT
发布时间：07:12 2026-03-04 HKT

伊朗在最高领袖哈梅内伊（Ayatollah Ali Khamenei）于美以联合空袭中身亡后，政权核心陷入前所未有的动荡与权力重组。据《伊朗国际电视台》（Iran International）引述独家消息指，具有强大实权的伊斯兰革命卫队（IRGC）已介入接班程序，施压「专家会议」（Assembly of Experts）选出哈梅内伊之子穆杰塔巴（Mojtaba Khamenei）为下一任最高领袖。

传革命卫队力挺 穆杰塔巴临危受命

消息人士透露，由于美以联军的空袭行动仍在持续，原本负责选拔领袖的「专家会议」难以依照宪法程序召开全体会议。在军事设施受损及指挥链中断的混乱情况下，革命卫队为了稳定军心及防止政权瓦解，要求在极短时间内敲定接班人选。

传哈梅内伊之子穆杰塔巴传当选最高领袖。美联社
伊朗在最高领袖哈梅内伊（Ayatollah Ali Khamenei）于美以联合空袭中身亡后，政权核心陷入前所未有的动荡与权力重组。
现年56岁的穆杰塔巴长期以来被视为德黑兰政权的幕后实权人物，与革命卫队关系深厚。虽然官方尚未正式对外公布决议细节，但外界预计是次「非常规」任命旨在向外界展示政权的延续性，并试图压下国内随时爆发的示威浪潮。

前总统内贾德暗杀生还 转移安全地点

在权力真空的混乱期，伊朗政坛亦传出多宗暗杀消息。早前一度被传出在袭击中丧生的前总统内贾德（Mahmoud Ahmadinejad），最新消息证实他在一场暗杀企图中侥幸生还，并未受伤。目前内贾德已被军方秘密转移至安全地点受保护，以防再受袭击。

随着美以联军的「史诗怒火」行动持续，伊朗军方内部出现严重分歧。报道指，部分指挥链已因通讯中断而瘫痪，命令传达出现困难。更有情报显示，由于担心军事基地成为下一轮轰炸目标，部分基层官兵及中层指挥官拒绝返回驻地，甚至出现弃职逃亡的情况。

革命卫队目前最忧虑的是，随着哈梅内伊死讯扩散，国内反对派或会趁机发动大规模街头抗争，重演早年的「头巾革命」规模，令政权面临内忧外患的双重夹击。

