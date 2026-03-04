Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

爱泼斯坦案｜克林顿夫妇国会作证否认指控 希拉里不满被偷摄拍枱离场

即时国际
更新时间：06:13 2026-03-04 HKT
发布时间：06:13 2026-03-04 HKT

卷入已故淫媒爱泼斯坦（Jeffrey Epstein）性丑闻风波的前总统克林顿（Bill Clinton）与前国务卿希拉里（Hillary Clinton），周一（2日）现身众议院监督委员会接受闭门聆讯。作证过程长达数小时，期间希拉里因不满共和党议员偷拍而一度离场，令现场气氛降至冰点；克林顿则承认曾多次乘坐爱泼斯坦的私人飞机，但坚称对其罪行一无所知。

希拉里火并博伯特 斥「披萨门」属捏造

聆讯期间，希拉里与向来作风强硬的共和党女议员博伯特（Lauren Boebert）爆发激烈口角。据悉，博伯特被指在未经许可下私自拍摄希拉里的照片，此举触发希拉里怒火，她当众怒斥：「这简直是典型作秀！」随后更愤然拍桌，一度离开作证席位以示抗议。

当被问及流传已久的「披萨门」（Pizzagate）阴谋论时，希拉里言辞犀利地指责该说法「完全是捏造」。针对2015年一场引起争议的竞选筹款活动，她解释该活动与9/11事件后的受害者家属关怀工作有关，否认与爱泼斯坦有任何私下联系。

克林顿认曾乘私人飞机 出国访非亚北欧

至于前总统克林顿，他在作证中首度详细交代与爱泼斯坦的往来细节。他承认在2002年至2003年期间，曾约四至五次搭乘爱泼斯坦的私人飞机前往非洲、亚洲及北欧进行国际旅行。然而，他坚称与爱泼斯坦相处时从未讨论过年轻女性，对其性犯罪行为更是毫不知情。

对于司法部文件中一张克林顿在汶莱酒店按摩池与不明女子的合照，克林顿显得相当淡然。他回应称：「已经忘记池中还有谁。」并重申绝无与照片中的女性发生过性关系。

随着克林顿夫妇完成作证，众议院监督委员会将进一步审核相关证词。由于涉及多位政商名流，爱泼斯坦案的后续发展仍是华盛顿政坛的焦点。

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

最Hit
网红刘马车踩场大闹九记！双语怒骂35分钟「香港饮食界之耻」 老板忍火1招K.O. 网民︰打住正义旗号周围赚流量
网红刘马车踩场大闹九记牛腩！怒骂35分钟直斥「香港饮食界之耻」 老板忍火1招K.O.
饮食
17小时前
63岁港伯应征主任 内地回流前老板沦为打工仔 豁达心态引爆网络｜Juicy叮
时事热话
14小时前
前小生自爆向电视台争取加薪 高层只肯加廿几蚊感极大侮辱愤然离巢 曾为癌妻推戏
前小生自爆向电视台争取加薪 高层只肯加廿几蚊感极大侮辱愤然离巢 曾为癌妻推戏
影视圈
9小时前
港铁站时装店清货减价现抢购人潮 港人好奇「点解开到咁多年？」 网民拆解1原因屹立20年不倒
港铁站时装店清货减价现抢购人潮 港人好奇「点解开到咁多年？」 网民拆解1原因屹立20年不倒
生活百科
2026-03-02 16:18 HKT
深圳开电话卡陷阱！港男深圳湾口岸被呃¥720 官方职员教一招睇穿｜Juicy叮
深圳开电话卡陷阱！港男深圳湾口岸被呃¥720 官方职员教一招睇穿｜Juicy叮
时事热话
17小时前
元宵节丨性感人妻沈卓盈晒「下身真空」惹火照 嫁入豪门变阔太 亿元豪宅背景更吸睛
元宵节丨性感人妻沈卓盈晒「下身真空」惹火照 嫁入豪门变阔太 亿元豪宅背景更吸睛
影视圈
11小时前
伊朗局势｜美驻沙特大使馆疑遭无人机袭击起火 美军阵亡人数增至6人｜持续更新
01:15
伊朗局势｜特朗普：必要时派军保护油轮过霍尔木兹海峡 宣布切断与西班牙贸易｜持续更新
即时国际
1小时前
沙特职｜ C朗私人专机逃离沙特 安全飞抵马德里
足球世界
12小时前
美股恐慌情绪高涨 道指期货泻近1000点 美元美债抽升 专家：市场早前低估局势
美股恐慌情绪高涨 道指泻逾1100点 美元美债抽升 专家：市场转向恐慌性抛售
股市
8小时前
中电新一轮「基层家庭电费补助计划」开始申请！4类人合资格 长者有份 最高获$1000津贴
00:56
中电基层家庭电费补助计划开始申请！4类人合资格 长者有份 最高获$1000津贴
生活百科
18小时前