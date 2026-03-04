爱泼斯坦案｜克林顿夫妇国会作证否认指控 希拉里不满被偷摄拍枱离场

卷入已故淫媒爱泼斯坦（Jeffrey Epstein）性丑闻风波的前总统克林顿（Bill Clinton）与前国务卿希拉里（Hillary Clinton），周一（2日）现身众议院监督委员会接受闭门聆讯。作证过程长达数小时，期间希拉里因不满共和党议员偷拍而一度离场，令现场气氛降至冰点；克林顿则承认曾多次乘坐爱泼斯坦的私人飞机，但坚称对其罪行一无所知。

希拉里火并博伯特 斥「披萨门」属捏造

聆讯期间，希拉里与向来作风强硬的共和党女议员博伯特（Lauren Boebert）爆发激烈口角。据悉，博伯特被指在未经许可下私自拍摄希拉里的照片，此举触发希拉里怒火，她当众怒斥：「这简直是典型作秀！」随后更愤然拍桌，一度离开作证席位以示抗议。

当被问及流传已久的「披萨门」（Pizzagate）阴谋论时，希拉里言辞犀利地指责该说法「完全是捏造」。针对2015年一场引起争议的竞选筹款活动，她解释该活动与9/11事件后的受害者家属关怀工作有关，否认与爱泼斯坦有任何私下联系。

克林顿认曾乘私人飞机 出国访非亚北欧

至于前总统克林顿，他在作证中首度详细交代与爱泼斯坦的往来细节。他承认在2002年至2003年期间，曾约四至五次搭乘爱泼斯坦的私人飞机前往非洲、亚洲及北欧进行国际旅行。然而，他坚称与爱泼斯坦相处时从未讨论过年轻女性，对其性犯罪行为更是毫不知情。

对于司法部文件中一张克林顿在汶莱酒店按摩池与不明女子的合照，克林顿显得相当淡然。他回应称：「已经忘记池中还有谁。」并重申绝无与照片中的女性发生过性关系。

随着克林顿夫妇完成作证，众议院监督委员会将进一步审核相关证词。由于涉及多位政商名流，爱泼斯坦案的后续发展仍是华盛顿政坛的焦点。