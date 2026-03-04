伊朗局势｜逾1500名美国人寻求协助 鲁比奥：空域关闭影响撤离行动

美国与以色列近日对伊朗展开联合军事行动，双方其后持续交火，多地机场及空域因安全风险关闭，严重影响区内航空交通。美国国务卿鲁比奥（Marco Rubio）在华盛顿向记者表示，目前约有1,500至1,600名美国公民请求协助撤离，但空域限制为行动带来重大挑战。

鲁比奥指出，部分国家关闭机场，甚至有机场遭到攻击，「即使我们已安排好飞机，也无法降落」。他强调，美方有能力协助相关人士离开，但受制于空域关闭，撤离行动需要时间。

杜拜与阿布扎比机场日前已有限度恢复少量航班。路透社

他表示：「目前有略多于1,500人，可能接近1,600名美国人要求协助，我们知道可以帮助他们，只是需要一些时间，因为我们无法控制空域关闭的情况。」

随着冲突持续升温，杜拜与阿布扎比机场日前已有限度恢复少量航班，但大部分定期航班仍受空域限制影响，区内航空交通仍未恢复正常运作。