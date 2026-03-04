伊朗局势｜特朗普不满英国延迟支援空袭伊朗行动 斥施纪贤「不是丘吉尔」

美国与伊朗上周对伊朗进行空袭，惟英国最初未有即时进行支援，美国总统特朗普对此感不满，他周二在椭圆办公室发言时，直斥英国首相施纪贤（Keir Starmer）「唔系丘吉尔（Winston Churchill）」，批评其在决策上不够果断。

特朗普形容决定「令人震惊」

对于美国使用查戈斯群岛迪亚哥加西亚军事基地，英国仅同意美方仅将其军事基地用于对伊朗导弹设施的「防御性」打击。特朗普在椭圆形办公室接受记者采访时表示，他对英国此决定「不满」，导致美国飞机需「额外飞行数小时」。

特朗普形容施纪贤对基地使用的决定「令人震惊」，指出迪亚哥加西亚基地的租约问题拖延了三至四天，增加了美军飞行时间。他批评说：「我们所面对的不是丘吉尔。」

美国与伊朗上周对伊朗进行空袭，惟英国最初未有即时进行支援。路透社

施纪贤指，任何英国军事行动都必须有「可行及深思熟虑的方案」。路透社

施纪贤周一曾表示，英国未参与美国与以色列对伊朗的初期攻击，因为任何英国军事行动都必须有「可行及深思熟虑的方案」，他亦不认同「从空中改变政权」的做法。

另外，英国皇家海军战舰「龙号驱逐舰HMS Dragon」已被派往地中海，保卫位于塞浦路斯的英国空军基地，此前该基地跑道遭无人机攻击。

此外，周一位于塞浦路斯的英军基地遭到无人机袭击，塞浦路斯官员指袭击可能由伊朗支持的黎巴嫩组织真主党（Hezbollah）发动。