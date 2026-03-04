Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

伊朗局势｜特朗普不满英国延迟支援空袭伊朗行动 斥施纪贤「不是丘吉尔」

即时国际
更新时间：04:06 2026-03-04 HKT
发布时间：04:06 2026-03-04 HKT

美国与伊朗上周对伊朗进行空袭，惟英国最初未有即时进行支援，美国总统特朗普对此感不满，他周二在椭圆办公室发言时，直斥英国首相施纪贤（Keir Starmer）「唔系丘吉尔（Winston Churchill）」，批评其在决策上不够果断。

特朗普形容决定「令人震惊」

对于美国使用查戈斯群岛迪亚哥加西亚军事基地，英国仅同意美方仅将其军事基地用于对伊朗导弹设施的「防御性」打击。特朗普在椭圆形办公室接受记者采访时表示，他对英国此决定「不满」，导致美国飞机需「额外飞行数小时」。

特朗普形容施纪贤对基地使用的决定「令人震惊」，指出迪亚哥加西亚基地的租约问题拖延了三至四天，增加了美军飞行时间。他批评说：「我们所面对的不是丘吉尔。」

美国与伊朗上周对伊朗进行空袭，惟英国最初未有即时进行支援。路透社
美国与伊朗上周对伊朗进行空袭，惟英国最初未有即时进行支援。路透社
施纪贤指，任何英国军事行动都必须有「可行及深思熟虑的方案」。路透社
施纪贤指，任何英国军事行动都必须有「可行及深思熟虑的方案」。路透社

施纪贤周一曾表示，英国未参与美国与以色列对伊朗的初期攻击，因为任何英国军事行动都必须有「可行及深思熟虑的方案」，他亦不认同「从空中改变政权」的做法。

另外，英国皇家海军战舰「龙号驱逐舰HMS Dragon」已被派往地中海，保卫位于塞浦路斯的英国空军基地，此前该基地跑道遭无人机攻击。

相关新闻：史诗怒火行动 | 特朗普正式通知国会 援引战争权力法攻伊朗 美军随时准备再出击

此外，周一位于塞浦路斯的英军基地遭到无人机袭击，塞浦路斯官员指袭击可能由伊朗支持的黎巴嫩组织真主党（Hezbollah）发动。

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

最Hit
网红刘马车踩场大闹九记！双语怒骂35分钟「香港饮食界之耻」 老板忍火1招K.O. 网民︰打住正义旗号周围赚流量
网红刘马车踩场大闹九记牛腩！怒骂35分钟直斥「香港饮食界之耻」 老板忍火1招K.O.
饮食
16小时前
港铁站时装店清货减价现抢购人潮 港人好奇「点解开到咁多年？」 网民拆解1原因屹立20年不倒
港铁站时装店清货减价现抢购人潮 港人好奇「点解开到咁多年？」 网民拆解1原因屹立20年不倒
生活百科
2026-03-02 16:18 HKT
元宵节丨性感人妻沈卓盈晒「下身真空」惹火照 嫁入豪门变阔太 亿元豪宅背景更吸睛
元宵节丨性感人妻沈卓盈晒「下身真空」惹火照 嫁入豪门变阔太 亿元豪宅背景更吸睛
影视圈
10小时前
63岁港伯应征主任 内地回流前老板沦为打工仔 豁达心态引爆网络｜Juicy叮
时事热话
13小时前
前小生自爆向电视台争取加薪 高层只肯加廿几蚊感极大侮辱愤然离巢 曾为癌妻推戏
前小生自爆向电视台争取加薪 高层只肯加廿几蚊感极大侮辱愤然离巢 曾为癌妻推戏
影视圈
7小时前
美股恐慌情绪高涨 道指期货泻近1000点 美元美债抽升 专家：市场早前低估局势
美股恐慌情绪高涨 道指泻逾1100点 美元美债抽升 专家：市场转向恐慌性抛售
股市
6小时前
深圳开电话卡陷阱！港男深圳湾口岸被呃¥720 官方职员教一招睇穿｜Juicy叮
深圳开电话卡陷阱！港男深圳湾口岸被呃¥720 官方职员教一招睇穿｜Juicy叮
时事热话
16小时前
伊朗局势｜美驻沙特大使馆疑遭无人机袭击起火 美军阵亡人数增至6人｜持续更新
01:15
伊朗局势｜特朗普：必要时军事护航油轮穿霍尔木兹海峡 宣布切断与西班牙贸易｜持续更新
即时国际
3小时前
中电消费券2026 |3月初起派$100消费券 两类家庭受惠 一文睇清资格及使用方法！
社会
12小时前
中电新一轮「基层家庭电费补助计划」开始申请！4类人合资格 长者有份 最高获$1000津贴
00:56
中电基层家庭电费补助计划开始申请！4类人合资格 长者有份 最高获$1000津贴
生活百科
16小时前