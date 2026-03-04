伊朗局势｜专家会议选举哈梅内伊接班人传遭以军空袭 伊方否认

在伊朗最高领袖哈梅内伊日前遇袭身亡后，外媒一度盛传，以色列于周三（4日）凌晨突袭伊朗圣城库姆（Qom），目标直指正在开会选出新任最高领袖的「专家会议」（Assembly of Experts），该会办公大楼遭导弹「夷为平地」。不过，伊方否认，指会议并非在该建筑物内举行，并称很快会选出及公布继任人人选。

投票期间遭空袭 建筑物化为废墟

《纽约邮报》及《以色列时报》等报道，由88名高级教士组成的伊朗专家会议，当时正聚集在库姆市的一座建筑内，进行选任哈梅内伊继任人的关键投票及计票程序。以色列空军随即发动夜袭，现场流传的图片显示，该建筑物在爆炸后严重坍塌，沦为一片瓦砾。

不过，伊朗半官方的法尔斯通讯社其后报道指，由于安全考虑，会议并未在该建筑内举行，现场其实空无一人。

报道又指，专家会议成员继续采用不同的投票方式进行审议，并在其所谓的安全环境下举行会议。该报道引述知情人士的话称，遴选新领导人的最后阶段正在进行中，可能在数小时或数天内宣布结果。

专家会议成员克尔马尼周二早些时候表示，「新领导人的遴选不会拖延」。

关于哈梅内伊是否已指明属意的继任者，法尔斯通讯社援引消息人士的话称，他没有提名任何候选人，而是将决定权留给了专家会议。然而，多年来，他曾概述过一些领导人应具备的特质，包括反对伊朗所称的美国的傲慢、勇气和正直、公正、把握时机以及卓越的管理能力。

防再被「斩首」 继任人选或延迟公布

根据伊朗宪法，最高领袖去世后，专家会议必须尽快选出继任人。目前，伊朗正由总统佩泽希齐扬、司法总监埃杰伊及宪法监护委员会代表组成的「三人临时委员会」管理。热门继任人选包括最高国家安全委员会秘书拉里贾尼，以及曾公开高喊「美国死掉」的议长卡利巴夫。

路透社引述消息指，由于担心新任领导人会立即成为美以两军的「斩首」目标，专家会议内部正商讨是否推迟公布正式人选，以策安全。

以派百架战机狂轰德黑兰「领袖建筑群」

以色列国防军（IDF）证实，除了库姆的行动外，以军当日亦出动约100架战机，向德黑兰北部的「领袖建筑群」投下超过250枚炸弹。打击目标包括总统府办公室及最高国家安全委员会总部。

以方声明表示，该建筑群是伊朗政权保安最严密的核心资产，亦是领导层评估核计划及策划摧毁以色列行动的指挥中枢。以军强调，是次打击旨在彻底瓦解「恐怖政权」的指挥与控制体系。