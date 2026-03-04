Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

伊朗局势｜特朗普指伊朗军备几近衰竭 称愿与生还官员对话

即时国际
更新时间：00:20 2026-03-04 HKT
发布时间：00:20 2026-03-04 HKT

中东战事进入拉锯阶段，美国总统特朗普最新接受媒体访问时指，受美以联军连续数日的毁灭性打击影响，伊朗的关键军备及弹药储备正趋于「枯竭」。特朗普又首度放风指，愿意与伊朗政权中幸存的部分成员展开合作，寻求结束冲突，但他强调军事行动在达成目标前不会终止。

特朗普：伊朗发射装置遭毁灭性打击

据《Politico》报道，特朗普在受访时坚称伊朗的军事能力正稳步瓦解。他分析指，虽然预期伊朗军队短期内仍会继续投射导弹，但已后劲不继。特朗普说：「他们的弹药快用光了，连发射的地方都快没了。」他解释，由于美军精确打击了大量发射场及基础设施，伊方的硬件装备已损失殆尽。

特朗普首度放风指，愿意与伊朗政权中幸存的部分成员展开合作，寻求结束冲突。路透社
特朗普最新接受媒体访问时指，受美以联军连续数日的毁灭性打击影响，伊朗的关键军备及弹药储备正趋于「枯竭」。路透社
值得注意的是，特朗普提到伊朗军备衰竭的消息属首度公开，此前一日的国防部简报会或其他政府官员均未曾提及相关细节。

与此同时，特朗普大夸美军拥有「无限」的弹药储备，包括大量中程及中高程武器。他批评前任总统拜登此前未有动用这些储备是「愚蠢」的表现，并透露现时美国各大国防企业已进入「紧急订单」状态，正全速生产以支撑长期的军事行动，确保美军能持续施压。

访问中，特朗普虽然重申空袭会持续至「实现和平」为止，但首度表态称，愿意与伊朗统治阶层中，在首轮空袭后仍生还的官员进行对话与合作。

 

