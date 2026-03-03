史诗怒火行动 | 特朗普正式通知国会 援引战争权力法攻伊朗 美军随时准备再出击

美国总统特朗普于当地时间周一（2日）正式通知国会，已于2月28日对伊朗发动代号「史诗怒火」的精准军事打击行动。白宫致国会的信函中援引1973年《战争权力法》（War Powers Resolution），强调此举是为了保护美军、区域盟友及霍尔木兹海峡航运安全。

未动用地面部队

《战争权力法》要求总统在美国武装部队「已部署进入敌对行动，或在情势明显显示即将卷入敌对行动」等情况下，必须通知国会。当总统必须向国会报告已动用武力后，若国会没有正式宣战，美军参与敌对行动的权限将在60天后自动终止。不过，总统可以书面通知国会，将这项期限再延长30天。

相关新闻：

特朗普在致参议院临时议长格拉斯利（Chuck Grassley）的信中写道，「尽管本届政府一再努力透过外交手段解决伊朗的恶意行为，但对美国及其盟友的威胁已变得无法容忍。」

锁定导弹基地、防空系统 尽可能降低平民伤亡

特朗普说明，今次攻击锁定伊朗境内多处目标，包括弹道导弹基地、海上布雷能力、防空系统及指挥管制设施，但未动用地面部队，且设计上已将平民伤亡降到最低，旨在阻吓未来攻击，并消除伊朗的恶意活动。

他也在信中警告：「尽管美国渴望迅速且持久的和平，但目前无法预知军事行动的完整范围与持续时间，因此美军仍维持警戒状态，以因应对美国或其盟友与伙伴的进一步威胁与攻击，并确保伊朗政府不再对美国、其盟友以及国际社会构成威胁。」

特朗普补充：「我下令采取这项军事行动，符合我保护国内外美国人民与美国利益的责任，并为推进美国的国家安全与外交政策利益。」他说：「我是依据作为三军统帅与行政首长、负责处理美国对外关系的宪法权限而采取行动。」

鲁比奥警告：最猛烈打击尚未到来

美国国务卿鲁比奥也将于周二（3日）向参众两院进行简报，他较早前警告，「最猛烈的打击尚未到来，下个阶段对伊朗的惩罚将更为严厉。」

美国驻沙特阿拉伯大使馆于当地3日清晨遭袭后，特朗普预告将作出报复，被问及是否担心美国本土受攻击时则回应，「这就是战争的一部分，不论人们喜欢与否」，并称他不认为有派遣地面部队的必要。