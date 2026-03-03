Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

伊朗反击 | 中东局势恶化 美急吁公民速离14国

即时国际
更新时间：13:10 2026-03-03 HKT
发布时间：13:10 2026-03-03 HKT

美国及以色列联手以空袭伊朗，击杀伊朗最高领袖哈梅内伊，激发伊朗大报复，将战火扩大至整个中东地区。美国国务院周一（2日）以中东地区存在严重安全风险为由，发布紧急公告，呼吁公民立刻离开包括埃及与波斯湾国家在内的14个国家。

指存在严重安全风险

美国国务院领事事务助理国务卿南纳姆达尔（Mora Namdar）在社交平台X发文表示，由于安全风险严峻，国务院敦促美国公民「即刻利用现有商业运输方式离开下列国家」，并列出14国名单。

美国国务院紧急呼吁公民速离14国。路透社
杜拜机场因伊朗战火关闭数天。路透社
纳入警告的包括巴林、埃及、伊朗、伊拉克、以色列与巴勒斯坦自治区、约旦、科威特、黎巴嫩、阿曼、卡塔尔、沙特阿拉伯、叙利亚、阿联酋以及也门。

约旦美使馆撤离员工

美国国务院发布这项紧急讯息之际，伊朗正对中东多国发动连串攻击，其中许多目标明确锁定美国设施，借此报复美国及以色列的军事行动。许多当地政府已呼吁美国公民就地避难。

另外，美国驻约旦首都安曼大使馆周一表示，因未明威胁，已暂时撤离员工。

大使馆说：「出于高度谨慎，美国大使馆所有人员因威胁暂时离开大使馆园区。」
 

